Un cetățean român a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate din Rusia, după ce autoritățile de la Moscova l-au acuzat de spionaj în favoarea Ucrainei. Informația a fost făcută publică de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB).

Potrivit FSB, decizia pronunțată de Tribunalul Regional Krasnodar estw definitivă.

„Verdictul de vinovăţie al Tribunalului Regional Krasnodar împotriva cetăţeanului român Chercio D.A., născut în 2002, pentru activităţi de informaţii pentru serviciile speciale ucrainene a intrat în vigoare”, a arătat PRC într-un comunicat primit de Interfax.

Autoritățile ruse susțin că, în august 2024, românul s-ar fi aflat în regiunea Krasnodar și ar fi transmis informații despre amplasarea sistemelor de apărare aeriană din Soci către serviciile speciale ucrainene.

„Un cetăţean străin, aflându-se în Teritoriul Krasnodar, a colectat şi transmis informaţii despre amplasarea sistemelor de apărare aeriană situate în oraşul Soci, la instrucţiunile serviciilor speciale ucrainene”, conform sursei.

Potrivit FSB, instanța a stabilit că faptele se încadrează la infracțiunea de spionaj, prevăzută de articolul 276 din Codul Penal al Federației Ruse.

„Printr-o hotărâre judecătorească, străinul a fost găsit vinovat de comiterea unei infracţiuni în temeiul articolului 276 (spionaj) din Codul Penal rus. El a fost condamnat la 15 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate”, se arată în comunicat.

FSB susține că cetățeanul român ar fi primit promisiuni privind sprijinul pentru părăsirea teritoriului rus și integrarea într-o formațiune militară ucraineană, în schimbul informațiilor furnizate.

„În schimbul asistenţei în obţinerea de informaţii de interes pentru inamic, intermediarul ucrainean i-a promis cetăţeanului român asistenţă pentru a părăsi în siguranţă Rusia şi a se alătura unui grup armat ucrainean căruia i s-a interzis în Rusia participarea la operaţiuni militare împotriva ţării noastre”, mai arată sursa.