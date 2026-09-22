Papa Leon al XIV-lea merge în Franța după aproape 20 de ani

Papa Leon al XIV-lea începe vineri o vizită de patru zile în Franța, prima deplasare oficială a unui papă în această țară după aproape două decenii. Suveranul Pontif va ajunge în trei orașe, se va întâlni cu supraviețuitori ai abuzurilor comise de membri ai clerului și va celebra la Paris o liturghie în aer liber pentru care s-au înscris aproximativ 600.000 de persoane, potrivit Reuters.

Vizita are loc într-un moment în care Biserica Catolică din Franța încearcă să-și refacă imaginea după scandalul provocat de dezvăluirile privind abuzurile sexuale asupra copiilor. Papa Leon al XIV-lea va avea, pe parcursul turneului, întâlniri cu lideri francezi, dar și cu reprezentanți ai Organizației Națiunilor Unite și ai Uniunii Europene. Interesul pentru deplasarea Suveranului Pontif este deja ridicat, potrivit reprezentanților Bisericii Catolice din Franța.

„Vizita Papei Leo în Franța a stârnit un adevărat val” de interes, a declarat pentru Reuters episcopul francez pensionat Marc Stenger.

Aproximativ 600.000 de oameni s-au înscris pentru liturghia în aer liber programată sâmbătă, în apropierea Avenue des Champs-Élysées din Paris.

„Catolicii francezi… afirmă cu voce tare că au nevoie de Biserică pentru a-și găsi drumul în aceste momente de incertitudine din istoria lumii”, a mai spus Stenger.

Programul de la Paris include o întâlnire între Papa Leon al XIV-lea și președintele Emmanuel Macron, precum și discuții cu alți lideri francezi la Palatul Élysée. Suveranul Pontif va merge și la sediul UNESCO, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură.

Instituția se confruntă cu probleme financiare după ce președintele american Donald Trump a retras Statele Unite din agenție în 2025. Unul dintre subiectele care ar putea apărea în discursul Papei este inteligența artificială.

În luna mai, Suveranul Pontif a publicat un manifest în care a avertizat asupra pericolelor asociate dezvoltării inteligenței artificiale și a cerut introducerea unor reglementări internaționale în acest domeniu. Tema ar urma să fie reluată în timpul vizitei la UNESCO.

Papa ar urma să susțină un discurs despre încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale, în care va vorbi „despre sensul existenței, despre ceea ce face ca ființele umane să fie umane și ce nu”, a declarat Matteo Bruni, purtătorul de cuvânt al Vaticanului.

Un alt moment important al deplasării va avea loc la Catedrala Notre-Dame din Paris. Papa Leon al XIV-lea va conduce aici o slujbă de rugăciune, fiind prima vizită a unui papă în catedrala pariziană după incendiul devastator din 2019.

Focul a afectat grav monumentul, iar Notre-Dame a trecut ulterior printr-un amplu proces de restaurare. Vizita Papei în Franța vine la aproape 20 de ani de la ultima deplasare oficială de acest tip și într-un context dificil pentru Biserica Catolică din această țară.

Scandalurile privind abuzurile sexuale asupra minorilor au afectat puternic încrederea în instituție, după publicarea unui raport amplu în 2021.

Duminică, în timpul opririi la Lourdes, Papa Leon al XIV-lea se va întâlni cu șapte persoane care au supraviețuit abuzurilor comise de membri ai clerului catolic. Informația a fost anunțată de mai multe persoane implicate în organizarea întâlnirii.

Vaticanul nu a oferit alte detalii înaintea acesteia. În mod obișnuit, Sfântul Scaun face publice informațiile privind întâlnirile dintre papă și victimele abuzurilor după ce acestea au avut loc. Situația Bisericii Catolice din Franța a fost puternic afectată de concluziile raportului publicat în 2021.

Documentul a arătat că aproximativ 330.000 de copii din Franța au fost abuzați de membri ai clerului catolic și de lideri laici ai Bisericii pe parcursul a aproximativ șapte decenii. Raportul francez a apărut după investigații similare desfășurate în Statele Unite, Spania și Portugalia.

Autorii documentului au concluzionat că Biserica a manifestat „o indiferență profundă, totală și chiar crudă” față de victime. Vizita Papei Leon al XIV-lea și întâlnirea programată la Lourdes au loc în condițiile în care supraviețuitorii abuzurilor continuă să ceară schimbări în modul în care Biserica gestionează astfel de cazuri.