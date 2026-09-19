Mohamed Sanhadji, actualul responsabil cu logistica și securitatea echipei naționale de fotbal a Franței, a fost pus sub acuzare miercuri de parchetul din Paris pentru multiple infracțiuni grave. Printre care coruperea unei persoane care exercită o funcție publică, trafic de influență, escrocherie și spălare de bani.

Fost polițist de carieră, Sanhadji este vizat într-o anchetă judiciară declanșată în urma unui transfer financiar nedeclarat primit din partea căpitanului naționalei franceze, Kylian Mbappe.

Controlul judiciar impus fostului polițist este extrem de strict, interzicându-i acestuia orice contact cu jucătorii și selecționerii, actuali sau trecuți, ai echipei naționale, cu personalul Federației Franceze de Fotbal (FFF) și cu foștii săi superiori din poliție.

Totodată, lui Sanhadji i s-a interzis prezența la sediul FFF, la centrul de antrenament de la Clairefontaine, pe Stade de France și pe Parc des Princes, având obligația de a depune o cauțiune de 80.000 de euro, scrie Le Figaro.

Mai mult, instanța i-a interzis exercitarea oricărei activități în cadrul poliției naționale, precum și orice funcție remunerată în sectorul sportului profesionist, la nivel național sau internațional.

Mohamed Sanhadji, supranumit „Momo”, a activat ca ofițer de legătură și șef al securității pentru echipa națională de fotbal a Franței încă din 2004. Fost comandant de poliție, el a devenit o figură centrală și indispensabilă în vestiarul echipei.

De-a lungul a două decenii, a câștigat respectul total al fotbaliștilor, fiind privit nu doar ca un responsabil de securitate, ci și ca un confident, rezolvând probleme personale sau logistice și acționând ca un „înger păzitor” pentru echipă.

Problemele sale legale au pornit de la un gest făcut după Cupa Mondială din 2022. Spre deosebire de jucători și staff-ul tehnic, personalul de securitate nu beneficia de prime de performanță din partea Federației Franceze de Fotbal (FFF).

Pentru a-i recompensa munca pe durata turneului, Kylian Mbappé i-a oferit lui Sanhadji un cadou financiar în valoare de aproximativ 60.300 de euro, din fonduri proprii.

Deși apropiații lui Mbappé au susținut că intenția a fost onestă, tranzacția atipică a atras atenția agenției guvernamentală de combatere a spălării banilor.

Eroarea principală a fost că Sanhadji nu a declarat suma autorităților fiscale și nici superiorilor săi din poliție. Ca urmare, conducerea poliției naționale a considerat că acesta a încălcat grav etica profesională și l-a forțat să se pensioneze anticipat.

În ciuda sancțiunilor administrative inițiale, Sanhadji a primit un sprijin masiv din partea jucătorilor, care au cerut insistent ca acesta să rămână alături de ei.

Răspunzând presiunilor vestiarului, FFF l-a angajat direct pe un contract civil la începutul anului 2024, pentru a continua să gestioneze securitatea naționalei.