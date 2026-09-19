Clasa I cu predare în limba română de la școala din Orlivka, regiunea Odesa, va fi redeschisă, iar cei șapte copii înscriși vor relua cursurile începând de luni, 21 septembrie, a anunțat vineri, 18 septembrie, Consulatul General al României la Odesa. Decizia vine după intervenția diplomației române și discuțiile purtate cu autoritățile locale și reprezentanții școlii.

Consiliul Profesoral al școlii din Orlivka, localitate cunoscută anterior sub numele de Cartal, a decis redeschiderea clasei cu predare în limba română, iar hotărârea a fost aprobată ulterior de autoritatea locală din Reni. Situația este relevantă pentru comunitatea românească din regiunea Odesa, în condițiile în care clasa fusese închisă la doar patru zile după începerea anului școlar.

Consulul gerant al României la Odesa, Claudiu Tătaru, s-a deplasat pe 18 septembrie la Orlivka pentru discuții cu autoritățile locale, conducerea școlii și părinții copiilor.

La întâlnire au participat Rodion Abashev, șeful Administrației Militare Raionale Ismail, primarul orașului Reni, Igor Plehov, Lilia Bondarenko, șefa secției de învățământ din Reni, și Olena Kaluian, directoarea școlii din Orlivka. Au fost prezenți, de asemenea, părinți ai copiilor și reprezentanți ai comunității românești.

În urma discuțiilor, Consiliul Profesoral a adoptat decizia de redeschidere a clasei I cu predare în limba română. Autoritatea locală din Reni a aprobat ulterior această decizie.

Consulatul a transmis că cei șapte copii reînscriși vor reveni la cursuri în limba română începând cu 21 septembrie. Potrivit reprezentanței diplomatice, soluția asigură continuitatea învățământului în limba maternă „în actualul cadru educațional”.

Situația de la Orlivka a devenit publică după ce clasa I cu predare în limba română, deschisă la 1 septembrie, a funcționat doar patru zile.

Potrivit informațiilor prezentate de MAE și preluate de presa română, părinții copiilor ar fi fost îndemnați să îi înscrie în clasa cu predare în limba ucraineană. Comunitatea românească făcuse anterior demersuri timp de mai multe luni pentru constituirea clasei.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri, 16 septembrie, că verifică situația și că reprezentanții Consulatului General al României la Odesa au luat legătura cu autoritățile locale și regionale.

Și Ambasada Ucrainei la București a anunțat că sunt verificate circumstanțele în care clasa a fost închisă. Instituția diplomatică ucraineană a transmis că autoritățile competente urmează să stabilească situația de fapt.

Cazul de la Orlivka apare într-un context mai larg legat de reforma sistemului de învățământ secundar din Ucraina și de situația școlilor în care învață membrii comunității românești.

Consulatul României la Odesa precizează că etapa următoare a reformei este prevăzută să fie aplicată începând cu 1 septembrie 2027. Potrivit reprezentanței diplomatice, perioada până atunci ar trebui să permită autorităților române și ucrainene să identifice o soluție instituțională durabilă pentru păstrarea și dezvoltarea învățământului în limba română în comunitatea istorică românească din Ucraina.

Problemele privind clasele cu predare în limba română nu sunt limitate la Orlivka. În această vară, comunitățile românești din Satu Nou și Borisăuca, din regiunea Odesa, au făcut demersuri pentru păstrarea unor clase de nivel liceal.

Pentru moment, situația clasei I din Orlivka a fost soluționată prin redeschiderea acesteia în cadrul actual al școlii.

Cei șapte copii care au fost reînscriși vor reveni la cursuri în limba română pe 21 septembrie. Consulatul României susține că soluția oferă continuitate educației în limba maternă, în timp ce autoritățile celor două state au în continuare la dispoziție perioada până la aplicarea noii etape a reformei educaționale pentru a stabili mecanisme pe termen mai lung.