Fostul ministru al Apărării Mihai Fifor susține că România trebuie să folosească finanțarea obținută prin mecanismul european SAFE nu doar pentru achiziția de tehnică militară, ci și pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare.

România are alocată prin SAFE suma de 16,68 miliarde de euro, iar prima tranșă, de aproximativ 2,5 miliarde de euro, a fost plătită în august.

Într-o analiză privind schimbările din arhitectura de securitate a Europei, Fifor pornește de la discursul despre Starea Uniunii Europene susținut de Ursula von der Leyen la Strasbourg și afirmă că UE încearcă să treacă de la majorarea cheltuielilor pentru apărare la dezvoltarea unor capacități militare și industriale mai puternice.

Una dintre propunerile menționate de fostul ministru este crearea unui mecanism european asemănător „Articolului 4” al NATO, prin care statele membre să își coordoneze răspunsul atunci când securitatea unui stat este amenințată fără să existe neapărat o agresiune militară directă. Von der Leyen a susținut, de asemenea, crearea unui Consiliu European de Securitate și consolidarea cooperării cu NATO și cu parteneri precum Regatul Unit, Canada, Norvegia și Ucraina.

În acest context, Fifor consideră că România trebuie să acorde o atenție specială modului în care sunt cheltuiți banii din SAFE. El spune că obiectivul nu ar trebui să fie doar modernizarea Armatei, ci și dezvoltarea unor capacități de producție în România, prin transfer de tehnologie, know-how și investiții în inovare.

„Nu doar achiziții”, subliniază fostul ministru, care vede în actualul context o oportunitate pentru relansarea industriei românești de apărare.

Planul României finanțat prin SAFE include 35 de proiecte. Aproximativ 12,48 miliarde de euro sunt destinate echipamentelor militare, iar 4,2 miliarde de euro sunt prevăzute pentru infrastructură de transport cu utilizare duală. Unele proiecte presupun deja producție localizată în România.

Fifor susține că România are nevoie, în paralel, de politici interne predictibile și de o politică externă mai activă pentru a transforma investițiile în capacități economice și strategice.

„Putem redeveni jucători”, este concluzia fostului ministru în analiza sa.