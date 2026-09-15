Deputatul PSD Mihai Fifor a condamnat violențele izbucnite între protestatari și jandarmi în Piața Victoriei și a cerut identificarea celor care au provocat incidentele. Fifor i s-a adresat și premierului Ilie Bolojan, căruia îi cere să intervină pentru rezolvarea problemelor crescătorilor de animale.

Mihai Fifor a transmis că fermierii aveau dreptul să protesteze pașnic și să își exprime nemulțumirile, dar că protestul nu trebuie transformat într-un pretext pentru violențe.

„Oricine încearcă deturnarea protestului pașnic al fermierilor este pur și simplu iresponsabil! Opriți-vă! Nu vă jucați cu focul!!! Ticăloșilor!!!

Fermierii aveau dreptul să protesteze pașnic și să își strige nemulțumirile. Nimeni nu are dreptul să transforme protestul lor legitim într-un pretext pentru provocări și violență.

Cei vinovați de deturnarea protestului și de violențele împotriva jandarmilor trebuie identificați de urgență și trebuie să plătească! Fără excepții, fără protecție și fără jumătăți de măsură! Oricine ar fi ei și indiferent în numele cui acționează!

Violența nu are absolut nicio justificare și nu poate fi tolerată. Un protest legitim al fermierilor nu trebuie confiscat de nimeni și transformat într-o confruntare cu forțele de ordine.

Opriți-vă! Nu vă jucați cu focul!”

Într-o a doua postare, Mihai Fifor i s-a adresat direct premierului Ilie Bolojan și i-a cerut să intervină la nivel european pentru fermierii români.

„Ilie, de ce încă nu ești în avion spre Bruxelles? De ce nu rupi cămașa de pe tine la ușa Comisiei pentru fermierii românii? Ei ce rău ți-au mai făcut???

Da, Ilie! Fermierii au dreptate, iar revolta lor este pe deplin justificată. Oamenii aceștia nu au ieșit astăzi în stradă de bine. Au ieșit pentru că au fost lăsați de izbeliște de un guvern demis, incapabil să le apere munca, investițiile și piețele câștigate cu greu.

Crescătorii de ovine sunt astăzi printre cei care plătesc cel mai scump această neputință. România ajunsese în 2026 principalul furnizor european de ovine vii pentru Algeria, o piață strategică pentru crescătorii români. Acordurile vizau aproximativ un milion de animale.

Apoi a venit blocajul.

Comisia Europeană a impus restricții asupra transportului ovinelor și caprinelor din România, inclusiv către state din afara Uniunii Europene. Iar România riscă să piardă într-o clipă piețe externe câștigate cu greu.

Pentru că piața nu așteaptă după noi. Dacă România nu livrează, livrează alții. Iar Spania, unul dintre principalii noștri competitori pe piața algeriană, continuă să exporte și poate ocupa locul lăsat liber de crescătorii români.

Așa că, Ilie, de ce încă nu ești în avion spre Bruxelles? De ce nu ești acolo să bați la ușa Comisiei Europene și să ceri o soluție pentru fermierii români? De ce nu ceri aplicarea regionalizării, astfel încât zone întregi ale României, fără probleme epidemiologice, să poată exporta din nou? De ce îi lăsăm pe alții să ocupe o piață pentru care crescătorii români au muncit ani de zile?

Fermierii nu cer favoruri. Cer ca statul român să lupte pentru ei. Cer ca România să-și apere interesele cu aceeași determinare cu care celelalte state europene și le apără pe ale lor.

Protestul de astăzi este încă o dovadă a incapacității unui guvern demis de a gestiona problemele reale ale țării. România nu mai poate fi condusă pe avarie. Avem nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, capabil să apere interesele românilor.

Iar tu, Ilie, dacă tot ai pierdut avionul de Bruxelles, poate îl prinzi pe cel de Oradea...”