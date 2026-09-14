MApN organizează un mare exercițiu de mobilizare pentru verificarea capacităților de apărare

MApN organizează primul mare exercițiu de mobilizare pentru verificarea capacităților de apărare a teritoriului în Nemț, Suceava și Botoșani

Pentru prima dată, anul acesta, Ministerul Apărării Naționale organizează exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX NT-SV-BT-26. Acaestă mobilizare a rezerviștilor din mai multe structuri ale securității naționale se desfăşoară, în perioada 14-18 septembrie, simultan, în județele Neamt, Suceava și Botoşani.

Conform comunicatului MApN, MOBEX NT-SV-BT-26 este organizat şi condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

"O parte dintre rezerviștii cu domiciliul în respectivele județe vor participa, pe durata unei zile, la activități specifice de pregătire, în unitățile militare în care sunt repartizați. De asemenea, în județul Neamț, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va evalua nivelul de pregătire a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice și operatorilor economici cu sarcini pe linia pregătirii economiei şi teritoriului pentru apărare".

Populația nu trebuie să intre în panică. În România nu a fost decretată o mobilizare generală de război. Ceea ce are loc periodic sunt exerciții de rutină numite MOBEX, organizate de Ministerul Apărării Naționale (MApN). Acestea au rolul exclusiv de a verifica stadiul de pregătire a populației și de a actualiza baza de date a rezerviștilor militari.

Următorul exercițiu anunțat, MOBEX București – Ilfov 26, se va desfășura între 5 și 12 octombrie 2026. Rezerviștii vizați din Capitală și Ilfov primesc ordine de chemare prin intermediul structurilor MAI pentru a se prezenta la unitățile militare timp de o singură zi.

În luna mai a acestui an, exercițiul MOBEX AB-HD-26 s-a desfășurat în județele Alba și Hunedoara.

Ultimul exercițiu de amploare similar a avut loc în octombrie 2025. MOBEX B-IF-25 s-a desfășurat în București și județul Ilfov, unde mii de rezerviști au fost chemați pentru o zi de instrucție. Înainte de acesta, în Capitală nu mai fusese organizat un astfel de exercițiu din 2013, iar în Ilfov din anul 2021.