Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat miercuri seară că verifică situația unei clase I cu predare în limba română din Cartal (Orlivka), regiunea Odesa, care a fost deschisă pe 1 septembrie și închisă după numai patru zile. Consulatul General al României la Odesa a contactat autoritățile locale și regionale, iar pe 18 septembrie va avea loc o nouă vizită în localitate pentru discuții cu părțile implicate.

Ministerul Afacerilor Externe a început demersuri atât la București, cât și la Kiev pentru clarificarea situației clasei I cu predare în limba română din Cartal (Orlivka), localitate din regiunea Odesa în care etnicii români ar reprezenta aproape întreaga populație.

Clasa fusese deschisă la începutul lunii septembrie, după mai multe demersuri făcute pentru înființarea acesteia, însă a funcționat numai patru zile. Părinții copiilor ar fi fost ulterior îndemnați să renunțe la această variantă și să-i înscrie într-o clasă cu predare în limba ucraineană.

Ministerul de Externe a anunțat că încearcă să clarifice situația și să identifice o soluție care să permită continuarea cursurilor în limba română.

„Ministerul Afacerilor Externe a fost informat despre situaţia clasei I cu predare în limba română din Cartal (Orlivka) şi a întreprins demersuri atât la Bucureşti, cât şi la Kiev pentru clarificarea situaţiei şi identificarea unei soluţii care să permită continuarea instruirii în limba română. Deschiderea clasei respective s-a realizat în urma demersurilor Consulatului General al României la Odesa pe lângă autorităţile ucrainene, în baza existenţei de solicitări specifice în acest sens din cadrul comunităţii româneşti locale", a transmis, miercuri seară, Ministerul de Externe, într-un comunicat de presă.

Consulatul General al României la Odesa a luat legătura imediat cu autoritățile locale și regionale competente. Reprezentanții României vor merge din nou în localitate pe 18 septembrie, pentru a discuta situația cu toate părțile implicate. MAE arată că echipe consulare române au mers și în ultimele luni în mai multe comunități din regiune, unde au purtat discuții cu membrii comunității românești și reprezentanții autorităților locale.

„În această vară şi în luna septembrie, echipe consulare române s-au deplasat în mai multe comunităţi din regiune pentru dialog direct cu reprezentanţii comunităţii româneşti şi cu autorităţile locale. Subiectul educaţiei în limba română reprezintă în mod constant o prioritate în dialogul bilateral româno-ucrainean, inclusiv la nivel înalt", se mai arată în documentul citat.

Ministerul Afacerilor Externe anunță că urmărește modul în care sunt respectate drepturile persoanelor care fac parte din minoritatea română din Ucraina.

Instituția arată că acest lucru se face inclusiv prin mecanismele incluse în Planul de acțiune privind protecția minorităților naționale, în contextul procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Ministerul Afacerilor Externe anunţă că "urmăreşte îndeaproape respectarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din Ucraina, inclusiv prin mecanismele prevăzute în Planul de acţiune privind protecţia minorităţilor naţionale ca parte a procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană".

"Alinierea la standardele europene în domeniul protecţiei minorităţilor reprezintă un angajament asumat de Ucraina în cadrul negocierilor de aderare", se mai arată în comunicat.

Potrivit publicației Ziua.md, comunitatea românească din regiunea Odesa se confruntă cu o nouă dispută privind posibilitatea copiilor de a studia în limba maternă. În satul Cartal (Orlivka), din raionul Ismail, părinții au făcut demersuri timp de mai multe luni pentru înființarea unei clase I cu predare în limba română.

Clasa a început să funcționeze odată cu noul an școlar, însă a fost închisă după numai patru zile. Părinții care își înscriseseră copiii în această clasă ar fi fost îndemnați să-și retragă cererile și să opteze pentru clasa cu predare în limba ucraineană.

Demersurile pentru formarea clasei ar fi presupus depunerea și refacerea cererilor în repetate rânduri. Înaintea începerii anului școlar, părinții ar fi depus pentru a cincea oară solicitările pentru înființarea clasei în limba română.

Situația din Cartal apare după un alt caz legat de menținerea claselor cu predare în limba română în regiunea Odesa.

În această vară, comunitățile românești din Satu Nou și Borisăuca, raionul Cetatea Albă (Bilhorod-Dnistrovsk), au făcut demersuri pentru păstrarea claselor a X-a în unitățile de învățământ din cele două localități. Problema educației în limba română fusese discutată și la nivelul președinților României și Ucrainei.

Pe 27 august, Nicușor Dan afirma că primise din nou asigurări, în urma discuțiilor de la Chișinău cu omologul său ucrainean, că reforma educației pregătită în Ucraina va ține cont de drepturile comunității românești.

„Pe relaţia bilaterală cu Ucraina, dincolo de chestiuni operaţionale, tranzitul viitor de cereale inclusiv prin Portul Constanţa, am reconfirmat poziţia Ucrainei faţă de minoritatea românească. Mâine, după mulţi ani de întrerupere, va avea loc o şedinţă a Comitetului mixt care priveşte minorităţile şi am reprimit asigurări că în urma reformei educaţiei din Ucraina şcolile româneşti nu vor avea de suferit şi este o reformă care e prevăzut să fie pusă în practică în toamna anului viitor şi între timp o să avem timp să reglăm toate mecanismele astfel încât nicio şcoală românească să nu aibă de suferit", a declarat atunci Nicuşor Dan.