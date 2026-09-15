Românii care călătoresc în Belgia sau tranzitează această țară în perioada 16 septembrie - 10 octombrie 2026 trebuie să se aștepte la posibile perturbări ale zborurilor pe Aeroportul Charleroi. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat marți că, în intervalul 22:00 - 08:00, controlorii de trafic aerian vor desfășura greve nocturne care pot afecta programul curselor.

Avertizarea este valabilă atât pentru persoanele care urmează să plece de pe Aeroportul Charleroi, cât și pentru cele care au programate zboruri către acesta. MAE le recomandă călătorilor să verifice din timp situația curselor direct la compania aeriană și să urmărească eventualele schimbări de program.

Perturbările sunt așteptate pe parcursul mai multor săptămâni, ca urmare a acțiunilor de protest ale controlorilor de trafic aerian care lucrează pe Aeroportul Charleroi.

Grevele sunt programate între 16 septembrie și 10 octombrie 2026, în fiecare noapte, în intervalul 22:00 - 08:00. În aceste condiții, programul zborurilor poate suferi modificări.

Ministerul Afacerilor Externe îi sfătuiește pe cetățenii români care au bilete în această perioadă să verifice permanent informațiile transmise de operatorii aerieni.

Date actualizate despre activitatea aeroportului și situația curselor sunt disponibile și pe pagina oficială a Aeroportului Charleroi, https://www.brussels-charleroi-airport.com/en.

MAE a anunțat și datele de contact pe care le pot folosi românii aflați în Belgia dacă au nevoie de sprijin consular.

„Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658 şi +32 (0) 2 343 6935. Apelurile sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă”, precizează sursa citată.

Pentru situațiile dificile, speciale sau care au caracter de urgență, cetățenii români pot apela numărul de permanență al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32 (0) 497 428 663.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă românilor să urmărească și informațiile publicate pe paginile https://bruxelles.mae.ro/ și https://www.mae.ro/.

Instituția reamintește că persoanele care călătoresc în străinătate pot folosi și aplicația „Călătoreşte în siguranţă” „Călătoreşte informat”, unde sunt disponibile informații și recomandări de călătorie.

Românii care au zboruri programate prin Charleroi în perioada 16 septembrie - 10 octombrie sunt sfătuiți să verifice înainte de plecare dacă ora sau situația cursei lor s-a modificat.