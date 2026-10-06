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Cele mai întâlnite păcăcleli la coafor. Ce să faci pentru a le evita

Cele mai întâlnite păcăcleli la coafor. Ce să faci pentru a le evitaCoafor. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Un coafor e unul dintre puținele locuri unde intri cu o așteptare și ieși cu o factură pe care nu ți-ai imaginat-o. Nu pentru că toți cei care lucrează la coafor ar fi rău intenționați, ci pentru că serviciul e personalizat, prețul e „de la", iar tu stai captiv în scaun.

Iată cele mai frecvente păcăcleli, ca să le recunoști la timp.

1. Prețul „de la", care nu e prețul final

„Tuns + spălat de la 80 de lei." La final plătești 180, pentru că părul tău e lung, e des, „a necesitat tratament" sau „durează mai mult".

Eticheta „de la" e legală, dar înșelătoare: nu știi cât dai până nu ești deja în scaun. Cere o estimare fermă înainte de prima foarfecă.

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2. Consilierea care e, de fapt, vânzare

Stai jos pentru un tuns, pleci cu un „tratament de hidratare", o „amprentă de culoare", un balsam profesional. Nu sunt neapărat rele — dar multe îți sunt vândute ca „obligatorii", când sunt doar extra cu marjă mare. Întreabă de fiecare pas cât costă, înainte să accepți.

3. Produsele „recomandate” la final

„Îți trebuie neapărat șamponul nostru, altfel nu ține tunsul." E upsell clasic. Aceleași rezultate le obții cu produse din magazin la o fracțiune din preț.

Coafură

Coafură. Sursă foto: Freepik

4. Serviciul pe care nu l-ai cerut

O spălare „premium", un masaj, un styling — apar pe factură fără să fi fost întrebat. Verifică lista de servicii înainte, nu la plată.

5. Culoarea — cel mai scump capitol

Decolorarea, retușul, „corectarea" blondului pot să-ți tripleze nota. Aici nu e loc de improvizație: cere o ofertă scrisă, cu pașii și prețul fiecăruia, înainte să înceapă.

6. „Rezultatul se vede abia peste câteva zile”

Acoperirea pentru un tuns prost. De multe ori, tocmai faptul că nu se vede imediat e semnul că ceva n-a mers.

7. Igiena scuzabilă și nedeclarată

ANPC a verificat peste 500 de saloane tocmai pe asta — produse expirate sau contrafăcute, lipsa igienei, tehnicieni fără instruire. Un preț mic nu merită riscul pe scalp.

Ce poți să faci: cere preț ferm înainte; refuză ce nu ai cerut; nu accepți nimic „premium" fără să-i știi costul; sună la ANPC dacă ceva ți se pare păcăleală sau în neregulă.

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