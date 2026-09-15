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Rusia susține propunerea lui Donald Trump pentru un armistițiu energetic cu Ucraina

Rusia susține propunerea lui Donald Trump pentru un armistițiu energetic cu UcrainaVladimir Putin. Sursă foto: kremlin.ru
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Din cuprinsul articolului

Kremlinul a anunțat că susține propunerea președintelui american Donald Trump privind oprirea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice din Rusia și Ucraina. Volodimir Zelenski a declarat, la rândul său, că Kievul este pregătit pentru măsuri de dezescaladare, cu condiția ca Moscova să adopte aceeași abordare.

Dmitri Peskov: Considerăm că este o idee bună

Moscova a reacționat favorabil după ce Donald Trump a afirmat că Rusia și Ucraina s-ar fi angajat să renunțe la atacurile asupra infrastructurii energetice a adversarului. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat propunerea drept o inițiativă pe care Rusia o poate susține.

„Am văzut declarația președintelui Trump. Considerăm că este o idee bună. O inițiativă bună”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în timpul briefingului său zilnic, adăugând: „Susținem întotdeauna soluțiile pașnice”.

Poziția Moscovei vine după declarațiile făcute luni de Donald Trump, care a spus că cele două părți au acceptat să înceteze loviturile asupra infrastructurii energetice.

Trump spune că Rusia și Ucraina au acceptat oprirea atacurilor

Președintele SUA a afirmat că Moscova și Kievul și-ar fi asumat oprirea atacurilor asupra instalațiilor energetice ale celeilalte părți. Declarația a venit la o zi după ce Donald Trump a criticat Ucraina pentru atacurile asupra rafinăriilor rusești.

Liderul american a legat, totodată, creșterea prețurilor globale la motorină în principal de războiul dintre Rusia și Ucraina, și nu de situația din Iran.

În ciuda discuțiilor privind o posibilă reducere a atacurilor asupra infrastructurii energetice, loviturile asupra unor astfel de obiective au continuat să reprezinte o componentă importantă a conflictului.

Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov

Rusia atacă benzinării, Ucraina vizează infrastructura petrolieră

Moscova a atacat în ultimele luni mai multe benzinării de pe teritoriul Ucrainei, inclusiv obiective din Kiev în ultimele zile.

De partea cealaltă, Ucraina a vizat infrastructura petrolieră din Rusia, încercând astfel să reducă veniturile de care beneficiază Kremlinul.

În acest context apare propunerea privind încetarea reciprocă a loviturilor asupra infrastructurii considerate critice pentru cele două state.

Zelenski spune că Ucraina este pregătită pentru dezescaladare

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Ucraina ar putea accepta măsuri de dezescaladare dacă și Rusia procedează în același mod. Kievul condiționează astfel aplicarea unei asemenea înțelegeri de reciprocitate.

„Statele Unite au prezentat o propunere fermă privind o încetare reciprocă a atacurilor împotriva infrastructurilor critice. Și dacă aceasta poate constitui primul pas către dezescaladare (…) atunci Ucraina este pregătită să sprijine această dezescaladare”, a indicat președintele ucrainean.

Pozițiile exprimate de Moscova și Kiev vin după inițiativa prezentată de Donald Trump privind oprirea loviturilor asupra infrastructurii energetice, măsură pe care Kremlinul a calificat-o drept o „idee bună”.

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