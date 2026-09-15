Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Ucraina este pregătită să oprească atacurile asupra obiectivelor energetice și infrastructurii critice din Rusia, dar numai dacă Moscova procedează la fel și există garanții că înțelegerea va fi respectată. Poziția Kievului vine după ce Donald Trump a anunțat că Rusia și Ucraina ar fi convenit deja să nu își mai lovească reciproc infrastructura energetică.

„Ucraina nu este convinsă că Rusia este dispusă să respecte vreun acord”, a afirmat Zelenski.

Liderul de la Kiev a prezentat și condițiile în care Ucraina ar putea accepta oprirea atacurilor.

„Dacă partenerii noştri sunt pregătiţi să se asigure că Rusia se abţine cu adevărat de la atacarea sistemului nostru electric, a altor instalaţii energetice, a infrastructurii critice şi a rutelor de aprovizionare cu alimente, atunci, desigur, suntem pregătiţi să asigurăm o oprire corespunzătoare a atacurilor noastre".

Cu aproximativ o oră înainte de declarațiile lui Zelenski, președintele american prezentase situația drept una deja convenită între cele două părți.

„Ucraina a fost de acord să nu lovească obiective energetice ruseşti. Rusia a fost de acord să facă acelaşi lucru!", a scris preşedintele american.

Declarațiile lui Zelenski indică însă că, din perspectiva Kievului, nu există deocamdată un acord formal în forma prezentată de Trump. Reuters a relatat că Ucraina așteaptă detalii concrete și garanții din partea partenerilor săi. Președintele ucrainean a spus că orice eventuală înțelegere trebuie să fie „fiabilă, pe termen lung" și să aibă "un impact real asupra vieţii oamenilor".

„Războiul trebuie încheiat. Iar un pas de dezescaladare privind infrastructura critică ar putea fi primul pas către pace. Aşteptăm detalii concrete de la partenerii noştri", a adăugat liderul ucrainean.

Discuția privind infrastructura energetică apare după ce Donald Trump i-a cerut încă de duminică lui Zelenski să oprească atacurile asupra instalațiilor rusești care produc motorină.

„Domnul Zelenski trebuie să facă un singur lucru: să înceteze să distrugă combustibilul diesel din Rusia", a declarat preşedintele american, susţinând că există suficiente alte ţinte şi că atacurile ucrainene contribuie la deficitul mondial de motorină.

Trump a susținut că atacurile Kievului asupra infrastructurii rusești pentru combustibil afectează piața mondială. Kremlinul a salutat luni apelul președintelui american privind oprirea atacurilor asupra instalațiilor rusești.

Ucraina susține, în schimb, că rafinăriile rusești reprezintă ținte militare legitime, deoarece veniturile obținute din petrol contribuie la finanțarea războiului. Atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor au redus producția de combustibili din Rusia și au contribuit la apariția unor probleme de aprovizionare, inclusiv cu benzină.

Donald Trump a susținut luni că războiul dintre Rusia și Ucraina este principalul motiv pentru creșterea prețului motorinei la nivel mondial.

„Creşterea preţului motorinei la nivel mondial este provocată în principal de războiul Rusia-Ucraina, nu de Iran”, a spus președintele SUA.

Moscova are însă o poziție diferită. Kremlinul a afirmat că problemele de pe piața mondială a energiei sunt provocate în principal de instabilitatea și escaladarea conflictului din regiunea Golfului Persic.

În aceste condiții, Kievul nu exclude oprirea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice, dar condiționează acest pas de existența unor garanții că Rusia va respecta aceeași regulă.