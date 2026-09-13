În urma apelurilor din sectorul tehnologiei, președintele american Donald Trump respinge ideea încetinirii dezvoltării inteligenței artificiale și consideră că Statele Unite trebuie să își păstreze avantajul în fața Chinei. Liderul de la Casa Albă susține că unele dintre scenariile alarmante prezentate de criticii tehnologiei sunt exagerate, în timp ce dezbaterea despre siguranța AI se intensifică, potrivit Reuters.

Donald Trump a afirmat că Washingtonul trebuie să mențină ritmul dezvoltării tehnologiilor bazate pe inteligență artificială, chiar dacă există presiuni pentru introducerea unor reguli mai stricte.

”Suntem înaintea Chinei în AI. Suntem cea mai sofisticată ţară din lume şi, sincer, vreau să rămânem aşa, pentru că cine câştigă cursa AI, câştigă”, a declarat președintele american în Irlanda.

Întrebat dacă industria ar trebui să fie încetinită sau supusă unor reglementări mai dure, Trump a admis că ar putea fi necesare anumite măsuri de protecție. El a criticat însă vocile care insistă asupra unor riscuri pe care le consideră improbabile.

Președintele american a respins o parte dintre scenariile prezentate de criticii inteligenței artificiale și a susținut că acestea nu se vor concretiza.

Trump a vorbit despre existența unor „forţe negative”, despre care afirmă că aduc în discuție pericole care, în opinia sa, nu se vor produce. Poziția sa vine într-un moment în care cercetători și lideri ai industriei tehnologice cer o abordare mai prudentă a dezvoltării modelelor avansate.

Administrația Trump a adoptat, în general, o atitudine favorabilă companiilor din domeniul AI. În același timp, reprezentanți importanți ai industriei tehnologice au investit sume considerabile în campania pentru alegerile legislative din noiembrie.

Dezbaterea privind siguranța inteligenței artificiale s-a intensificat după ce doi cercetători de la Anthropic au atras atenția că evoluția rapidă a tehnologiei ar putea conduce, într-un viitor nu foarte îndepărtat, chiar la extincția omenirii.

Presiunile pentru încetinirea dezvoltării AI au crescut după ce Dario Amodei, directorul general al Anthropic, a prezentat sâmbătă un plan în trei etape. Propunerea urmărește să ofere companiilor mai mult timp pentru identificarea și gestionarea riscurilor asociate modelelor avansate.

Planul a primit sprijinul lui Sam Altman, directorul general al OpenAI, și al lui Elon Musk, care au susținut necesitatea unui ritm mai prudent de dezvoltare a inteligenței artificiale.

Dario Amodei a recunoscut că rivalitatea dintre Statele Unite și China reprezintă principalul obstacol pentru stabilirea unor limite privind viteza de dezvoltare a inteligenței artificiale.

Potrivit acestuia, avantajele economice și militare asociate supremației în domeniul AI sunt atât de mari încât orice acord între cele două puteri ar avea nevoie de mecanisme stricte de verificare. Construirea unui astfel de sistem ar putea dura însă mai mulți ani.

Jacob Coxon, fost cercetător la Anthropic, care a demisionat și a vorbit public despre riscurile tehnologiei, susține că este necesară o coordonare internațională pentru a limita pericolele asociate dezvoltării AI.

În lipsa unui acord, Statele Unite și China ar putea continua competiția pentru construirea celor mai puternice modele de inteligență artificială. Coxon consideră că această cursă ar putea deveni periculoasă indiferent de țara care ar ajunge să o câștige.