Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a respins propunerea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind purtarea unor negocieri directe pentru oprirea războiului în cadrul summitului G20 din Statele Unite, programat pentru luna decembrie. În ciuda acestui refuz, Moscova nu a exclus posibilitatea reluării discuţiilor de pace în format trilateral pe parcursul lunii octombrie, conform AFP.

Kremlinul a catalogat drept imposibilă o eventuală întrevedere între cei doi șefi de stat la Miami, precizând că o astfel de reuniune nu se poate desfășura decât pe teritoriul Federației Ruse. Reacția vine în urma afirmațiilor făcute de președintele ucrainean, care și-a exprimat disponibilitatea de a participa la summitul găzduit de Donald Trump și de a purta discuții directe cu Vladimir Putin.

Purtătorul de cuvânt al administrației prezidențiale ruse, Dmitri Peskov, a afirmat că liderul rus dorește să poarte discuții doar la Moscova. Întrebat dacă există variante alternative de spațiu neutru pentru organizarea întâlnirii, reprezentantul Kremlinului a reiterat că există disponibilitatea de a se întâlni cu el la Moscova. Până la acest moment, prezența lui Vladimir Putin la evenimentul din luna decembrie nu a fost confirmată oficial.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a caracterizat invitaţia adresată liderului de la Kiev drept un gest imens de bunăvoinţă. De asemenea, oficialul rus a adăugat că Moscova rămâne deschisă pentru dialog, însă acțiunile militare pe front nu vor fi oprite pe durata desfășurării convorbirilor.

Discuțiile diplomatice tripartite privind soluționarea conflictului militar ar putea fi reluate în cursul lunii octombrie, conform declarațiilor oferite de purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Oficialul a menționat pentru presă că această fereastră de timp nu poate fi exclusă din calculele actuale.

De cealaltă parte, Volodimir Zelenski a declarat în fața jurnaliștilor germani că este pregătit pentru dialog dacă ambele părți primesc invitații oficiale pentru summitul din Statele Unite. Liderul ucrainean a subliniat că trebuie să venim, trebuie să ne întâlnim, să discutăm şi să luăm o decizie, punctând că nu cuvintele contează, ci tot ce contează este rezultatul. În evaluarea cadrului strategic, Kievul consideră că poziția sa actuală pe front este mult mai solidă comparativ cu anul precedent, creând un context favorabil inițierii dialogului.

Propunerile repetate ale Ucrainei din ultimii ani privind o întrevedere la nivel înalt pe teren neutru au fost respinse constant de reprezentanții de la Moscova, care au condiționat orice întrevedere de desfășurarea acesteia în capitala Rusiei. În plan diplomatic, negociatorii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner au efectuat recent vizite de lucru la Moscova și Kiev, în timp ce administrația de la Washington continuă să facă presiuni pentru stabilirea unui dialog direct între părțile aflate în conflict.

Reprezentantul special al președintelui american, Jared Kushner, a intervenit prin videoconferință la forumul de securitate Yalta European Strategy desfășurat la Kiev. Acesta a afirmat că obținerea unui acord de încetare a focului depinde în prezent de consimțământul Ucrainei de a renunța la teritoriile solicitate de Vladimir Putin.

Deși Kievul a sugerat anterior posibilitatea demarării negocierilor încă din luna septembrie, reprezentanții de la Kremlin au transmis că este mult prea devreme pentru a stabili o dată sau o locație concretă. Mediabilitatea procesului de pace gestionat de Statele Unite a înregistrat sincope odată cu izbucnirea ostilităților din Orientul Mijlociu, însă diplomații americani speră să anunțe în câteva săptămâni care vor fi următoarele etape.

Eforturile diplomatice anterioare s-au limitat la schimburi de prizonieri și de corpuri neînsuflețite, blocajul principal rămânând statutul regiunilor ucrainene ocupate parțial și revendicate de Federația Rusă. Consilierul Kremlinului, Iuri Uşakov, a precizat că în prezent nu există un pachet convenit pe care să se poată construi un acord, menționând că, pe lângă chestiunea teritorială, există numeroase alte aspecte nerezolvate.