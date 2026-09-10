Andrew și Tristan Tate vor rămâne în detenție în Statele Unite ale Americii în timp ce contestă extrădarea în Regatul Unit, unde sunt acuzați de viol și trafic de persoane. Judecătoarea federală Lauren Louis, din Miami, a respins miercuri, 9 septembrie 2026, cererea lor de eliberare pe cauțiune, relatează CNN. Cei doi frați neagă tooate acuzațiile.

În motivarea hotărârii, judecătoarea a apreciat că frații Tate au o „capacitate excepțională de a părăsi jurisdicția”. Potrivit CNN, Lauren Louis a arătat că acest risc există chiar dacă averea reală a celor doi nu corespunde tuturor bunurilor de lux pe care le prezintă pe internet. Instanța a considerat că apărarea nu a demonstrat absența riscului de fugă ori a unui pericol pentru comunitate și nici existența unor circumstanțe speciale care să justifice eliberarea.

Hotărârea a venit după audierea din 27 august, când Andrew și Tristan Tate au cerut să fie eliberați până la soluționarea procedurii de extrădare. Ambii au depus mărturie în sprijinul cererii. Tristan Tate a susținut că detenția îi îngreunează pregătirea apărării și comunicarea cu avocatul său din România. Audierea s-a încheiat atunci fără o decizie privind cauțiunea.

Frații Tate, care au cetățenie americană și britanică, au fost arestați la Miami pe 18 iulie, în baza unor mandate provizorii solicitate de autoritățile britanice. Andrew Tate se confruntă cu 42 de capete de acuzare, iar Tristan Tate cu 17. Acuzațiile privesc, în total, șapte presupuse victime.

În cazul lui Andrew sunt incluse și infracțiuni referitoare la imagini indecente cu un minor și pornografie extremă. Procurorii britanici precizează că formularea acuzațiilor nu reprezintă o constatare a vinovăției.

Avocatul lor din SUA, Joe McBride, a criticat hotărârea și a declarat pentru CNN că intenționează să discute cu cei doi despre contestarea deciziei. „Eliberarea nu i-ar achita de nimic. Le-ar permite pur și simplu să își pregătească apărarea”, a transmis avocatul, în traducere din engleză. Apărarea susține că afirmațiile fraților despre averea lor au fost exagerate pentru promovarea afacerilor online, în timp ce procurorii au invocat postările despre bani și pașapoarte pentru a argumenta riscul de fugă.

În paralel, frații Tate se confruntă cu un dosar penal în România. Potrivit Agerpres, DIICOT a anunțat trimiterea lor în judecată pentru infracțiuni care includ, în cazul lui Andrew, trafic de minori, act sexual cu un minor, spălarea banilor și influențarea declarațiilor. Tristan este acuzat de spălarea banilor și influențarea declarațiilor, precum și de complicitate la trafic de minori. Cei doi resping și aceste acuzații.

Procedura de extrădare în Regatul Unit al Marii Britanii continuă. Potrivit CNN, autoritățile britanice au termen până la 16 septembrie pentru a transmite Departamentului de Stat american cererea formală de extrădare. La momentul publicării relatării, nu fusese stabilită o dată pentru audierea privind extrădarea.