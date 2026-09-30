Probleme mari la TollRo, cu o zi înainte de intrarea în vigoare

Platforma TollRo, prin care de la 1 octombrie 2026 se schimbă modul de taxare pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone, a fost operațională miercuri dimineață, însă transportatorii reclamă în continuare probleme serioase de funcționare. Cu o zi înainte, aplicația nu putea fi accesată de unii utilizatori, iar atunci când funcționa erau raportate erori privind încadrarea vehiculelor, calcularea tarifelor și emiterea tichetelor de rută. Transportatorii spun că au transmis autorităților 140 de probleme și întrebări și cer, în cazul în care sistemul intră în vigoare la termen, suspendarea amenzilor pentru șase luni.

CNAIR anunța pe 25 septembrie că etapa de testare a platformei TollRo, începută la 15 septembrie, urma să se încheie pe 29 septembrie și că sistemul este pregătit pentru utilizare.

În aceeași zi în care CNAIR anunța încheierea testării, reprezentanții transportatorilor reclamau că aplicația nu funcționează.

„Nu funcționează. Dacă nu funcționează, ce erori să dea? Prima chestie, ca să funcționeze, trebuie să poți să o deschizi”, declara pentru News.ro Radu Dinescu, secretarul general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR).

Problemele erau confirmate și de Vasile Ștefănescu, președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR).

„Sistemul nu funcționează. Au încercat câțiva transportatori de la noi să se integreze și nu se pot loga, nimic”, spunea acesta.

Accesul la aplicație nu este însă singura problemă semnalată. Potrivit transportatorilor, în situațiile în care platforma poate fi utilizată, apar erori în încadrarea vehiculelor în clasele de poluare, timpul de emitere a unui tichet de rută este ridicat, iar pentru același traseu pot apărea diferențe semnificative între tarifarea calculată și suma facturată.

De la 1 octombrie, pentru vehiculele de marfă cu masa mai mare de 3,5 tone se schimbă principiul de taxare. Transportatorii nu vor mai achita rovinieta pentru o anumită perioadă, ci un tarif calculat în funcție de kilometrii parcurși. Valoarea este cuprinsă între 0,08 și 0,62 lei pe kilometru, în funcție de masa vehiculului, tipul drumului și norma de poluare.

Potrivit datelor UNTRR, în România există aproximativ 48.000 de firme de transport care operează între 185.000 și 187.000 de vehicule cu masa de peste 3,5 tone.

„Din astea 48.000, vreo 19.000 sunt omul și mașina. Pe urmă, cam 82% au până la zece camioane, inclusiv. Vreo 3.500 de firme au între 11 și 100 de camioane, iar vreo 200 de firme peste 100 de camioane”, explică Radu Dinescu.

Pentru companiile care operează zeci sau sute de vehicule, procedura de emitere a tichetelor poate deveni dificil de gestionat.

„Am făcut o simulare și emiterea unui singur tichet durează undeva la cinci minute. La 300 de mașini, înseamnă aproximativ 1.500 de minute, adică 25 de ore doar ca să emiți câte un tichet pentru fiecare mașină”, spune secretarul general al UNTRR.

În prima etapă, aplicația nu este instalată pe echipamentele de bord ale autovehiculelor, ci trebuie utilizată prin intermediul unui telefon mobil inteligent pus la dispoziția șoferului.

Și sistemul de „live tracking” ridică probleme. Potrivit testelor prezentate de Dinescu, de pe același profil nu pot fi pornite simultan mai multe sesiuni de urmărire. Dacă o sesiune este deja activă, încercarea de a porni o a doua poate genera mesajul că există deja o sesiune activă.

„Asta ar fi o problemă destul de mare pentru firmele care au mai multe mașini în trafic, în același timp. Dacă avem problema asta la două mașini, la o firmă cu 50, 100 sau 300 de camioane care circulă simultan deja nu mai poate fi folosită varianta asta”, susține reprezentantul UNTRR.

O altă problemă este reprezentată de diferențele dintre tarife. Ca exemplu, același traseu, Bascov–Zalău, a fost tarifat la 144,42 lei prin tichetul de rută, în timp ce sesiunea de „Live Tracking” a generat o factură de 156,90 lei.

„Au fost făcute 600 de teste, de către o singură firmă, iar 80% sunt în deficiență! Pentru aceste 80%, firma a zis «de la 1 octombrie, dacă sistemul nu se schimbă, eu primesc amenzi sau penalități pentru aceste curse»”, afirmă Radu Dinescu.

O altă situație reclamată vizează vehiculele electrice sau cele pentru care norma de poluare nu poate fi stabilită. Potrivit Legii 226/2023, în astfel de cazuri se aplică norma Euro 0, ceea ce înseamnă tariful cel mai mare. Transportatorii atrag astfel atenția că vehiculele electrice ar putea ajunge să fie taxate în România la nivelul corespunzător celor mai poluante vehicule.

În total, transportatorii spun că au centralizat 140 de probleme și întrebări privind modul de funcționare și aplicare a TollRo. Acestea au fost transmise către CNAIR, instituția care administrează și monitorizează sistemul, către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și către parlamentari.

Printre întrebările ridicate se numără modul în care poate fi modificat un tichet deja activ și ce se întâmplă cu suma plătită și kilometrii parcurși, precum și procedura în cazul introducerii greșite a numărului de înmatriculare, a masei, clasei Euro, remorcii, dimensiunilor sau traseului.

Transportatorii vor să știe și cine poate emite tichetele noaptea, în weekend sau în zilele de sărbătoare, când personalul administrativ nu este disponibil, dar și ce procedură se aplică atunci când aplicația sau serverele nu funcționează și un camion trebuie să plece.

Alte întrebări vizează situația în care informațiile preluate din bazele de date ale RAR sunt incorecte sau neactualizate, pierderea semnalului GPS ori a conexiunii la internet și modul în care este tratată o oprire de 45 de minute sau o perioadă de așteptare la încărcare ori descărcare.

UNTRR a solicitat pe 23 septembrie Parlamentului amânarea până la 15 ianuarie 2027 a noului sistem de taxare. În cazul în care termenul de 1 octombrie rămâne în vigoare, transportatorii spun că sunt dispuși să achite tarifele, dar cer suspendarea sancțiunilor timp de șase luni.

News.ro a transmis CNAIR o parte dintre întrebările transportatorilor, selectate în funcție de relevanța lor, însă nu a primit răspuns.

Problemele sunt complicate și de faptul că normele de aplicare ale legii nu erau încă adoptate integral cu doar câteva ore înainte de intrarea în vigoare a sistemului.

Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România a fost adoptată și publicată în Monitorul Oficial pe 18 iulie 2023. Normele metodologice au fost supuse consultării publice abia pe 23 septembrie 2026, la mai bine de trei ani de la publicarea legii.

Miercuri dimineață, 30 septembrie, proiectul de ordin publicat de Ministerul Transporturilor pe 25 septembrie nu era încă adoptat, deși sistemul TollRo era operațional.

„Normele trebuiau să fie gata în martie, anul acesta”, declara Vasile Ștefănescu.

Acesta spune că și proiectul de norme aflat în dezbatere necesită modificări. Un exemplu este cel al echipamentelor de bord, pentru care ar urma să existe un singur service la nivel național.

„În norme e prevăzut un singur service pe toată România. Să spunem că mi se strică aparatul la Mehedinți, cum fac? Trimit prin poștă la București? Ar trebui să fie cel puțin 42 de locații de service, în 42 de județe. Bulgaria are 500 de locații, trecute în norme”, susține președintele COTAR.

„De la 1 octombrie, sistemul TollRo gestionat de CNAIR ar trebui să fie funcțional. CNAIR a avut la dispoziție suficient timp pentru a pregăti și testa sistemul contractat și pentru a se asigura că acesta funcționează așa cum trebuie”, a scris ministrul interimar.

Miruță a mai afirmat că pot exista penalități pentru furnizorii care nu și-au făcut treaba și a susținut că proiectul, finanțat din fonduri europene, introduce în România un principiu de taxare utilizat de mai mulți ani în state occidentale.

Cu două zile înainte de intrarea în vigoare a sistemului, ministrul interimar al Transporturilor declara însă că nu va semna sancțiuni pentru transportatori în cazul în care platforma nu funcționează.

„Nu voi semna niciun ordin care să amendeze transportatorii în situația în care acest sistem nu va merge”, a declarat Radu Miruță.