Regele Mohammed al VI-lea al Marocului a numit-o pe Fatima Ezzahra El Mansouri în funcția de șefă a Guvernului, la 29 septembrie 2026, după ce partidul său, Partidul Autenticității și Modernității (PAM), a obținut cele mai multe mandate la alegerile legislative din 23 septembrie, potrivit agenției Reuters.

Numirea reprezintă o premieră pentru Maroc, El Mansouri devenind prima femeie care conduce Guvernul țării.

Monarhul a primit-o pe El Mansouri la Palatul Regal din Rabat și i-a încredințat formarea noului Executiv, potrivit comunicatului Cabinetului Regal.

Decizia vine într-un moment în care Marocul se confruntă cu nemulțumiri legate de șomaj, inegalități și accesul la servicii publice, iar noul Guvern va avea și responsabilitatea pregătirilor pentru Cupa Mondială de fotbal din 2030.

Partidul Autenticității și Modernității, formațiune de centru-dreapta din care provine El Mansouri, a obținut 97 dintre cele 395 de mandate ale Camerei Reprezentanților. Rezultatul nu îi permite să formeze singur Guvernul, astfel că noua șefă a Executivului va trebui să negocieze o coaliție cu alte formațiuni politice.

Pe locul al doilea s-a clasat Rassemblement National des Indépendants (RNI), formațiunea premierului în exercițiu Aziz Akhannouch, cu 66 de mandate. Istiqlal a obținut 65 de mandate, în timp ce Partidul Justiției și Dezvoltării (PJD), formațiune islamistă aflată în opoziție, a revenit puternic, de la 13 la 54 de locuri.

Participarea la scrutin a fost de aproximativ 38%, cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii, potrivit relatărilor agențiilor internaționale. Rezultatul a fost interpretat în contextul unei neîncrederi persistente în clasa politică și al preocupărilor privind situația economică și perspectivele tinerilor.

În vârstă de 50 de ani, Fatima Ezzahra El Mansouri este avocat de profesie și are o experiență politică de mai mulți ani. Ea a fost primar al orașului Marrakech și a ocupat funcția de ministru pentru amenajarea teritoriului, locuințe și politica orașului în Guvernul precedent.

جلالة الملك يعين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة ويكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة His Majesty King Mohammed VI, may God assist Him, appointed Ms. Fatima Ezzahra El Mansouri as Head of Government pic.twitter.com/8Oq5hp0tsM — TheMoroccanMonarchy (@M_RoyalFamily) September 29, 2026

El Mansouri a intrat în politica locală în cadrul PAM și a devenit primar al Marrakechului în 2009, fiind prima femeie care a ocupat această funcție. A revenit la conducerea orașului după alegerile locale din 2021. Din 2024, ea face parte din conducerea colectivă a PAM.

După numire, El Mansouri a descris momentul drept unul „cu adevărat istoric”. Ea a declarat că, pentru prima dată în istoria Marocului, o femeie își asumă responsabilitatea conducerii Guvernului și că această numire reprezintă „o sursă de mândrie” pentru femeile marocane.

Numirea lui El Mansouri se înscrie în cadrul constituțional marocan stabilit după reforma din 2011. Potrivit articolului 47 din Constituție, regele numește șeful Guvernului din partidul care obține cele mai multe mandate la alegerile pentru Camera Reprezentanților.

Deși noul Guvern va trebui să obțină sprijin parlamentar, monarhia păstrează un rol central în stabilirea direcțiilor strategice ale statului. Pentru El Mansouri, prima etapă va fi formarea unei majorități guvernamentale, urmată de prezentarea noului Executiv pentru aprobarea regală.

Noul Guvern preia mandatul într-un context economic în care crearea de locuri de muncă și reducerea presiunilor asupra populației reprezintă teme importante. PAM a promis în campanie o creștere economică medie de 5% pe an, menținerea inflației la aproximativ 2% și crearea a cel puțin un milion de locuri de muncă pe durata mandatului.

Executivul va avea, de asemenea, un rol important în pregătirea Marocului pentru Cupa Mondială din 2030, organizată împreună cu Spania și Portugalia. Investițiile în infrastructură și proiectele asociate competiției vor fi printre principalele teme economice ale următorilor ani.