Campania pentru abrogarea Legii Vexler își extinde demersurile în zona societății civile și a mediului academic. Cel mai recent eveniment a avut loc sâmbătă, 26 septembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Piatra Neamț, unde Institutul Conservator și Asociația ROST au organizat conferința „Memoria interzisă – Sau cum ne apărăm eroii, martirii și sfinții de cenzură”. Europarlamentarul Claudiu Târziu spune că aplicarea legii afectează memoria „Sfinților Închisorilor” și critică intervențiile statului în spațiul religios.

Potrivit organizatorilor, peste 500 de persoane din mai multe regiuni ale țării au participat la eveniment. Dacă primele acțiuni ale campaniei s-au concentrat asupra unor personalități precum Octavian Goga și Nicolae Iorga, dezbaterea de la Piatra Neamț a pus accentul pe memoria unor figuri asociate cu închisorile comuniste, precum Părintele Iustin Pârvu, Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa și Părintele Arsenie Papacioc.

Printre vorbitori s-au numărat Arhimandritul Hariton Negrea, starețul Mănăstirii Petru Vodă, istoricul Elena Chiaburu, avocatul Toni Neacșu, fost judecător și fost membru al CSM, și europarlamentarul Claudiu Târziu, președintele Acțiunii Conservatoare.

Toni Neacșu a prezentat implicațiile juridice pe care, în opinia sa, le are legea, menționând șase acțiuni aflate pe rolul Tribunalului Arad și o sesizare la CCR privind claritatea unor prevederi. El a susținut că actul normativ poate afecta libertatea de exprimare, libertatea conștiinței și accesul la valorile culturii naționale.

În acest context, avocatul a atras atenția și asupra situației lui Nicolae Iorga, afirmând că prevederile legii ar putea avea consecințe și asupra unor personalități istorice care au trăit cu mult înainte de adoptarea legislației actuale.

„Chiar dacă momentan nimeni nu îndrăznește să se atingă de Iorga, nimic nu ne garantează că asta nu se va întâmpla la un moment dat”, a spus Neacșu.

Arhimandritul Hariton Negrea a vorbit despre memoria foștilor deținuți politici și despre Părintele Iustin Pârvu și Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa, în timp ce Elena Chiaburu a făcut referire la precedente istorice privind cenzura și epurarea culturii.

Claudiu Târziu a susținut că aplicarea legii afectează inclusiv memoria celor considerați „Sfinții Închisorilor” și a criticat ceea ce el consideră a fi intervenții ale statului în spațiul religios.

„Statul nu are dreptul să se amestece în cultul religios. Biserica e singura care poate decide pe cine canonizează”, a afirmat europarlamentarul.

Organizatorii au anunțat că dezbaterea de la Piatra Neamț marchează o nouă etapă a campaniei STOP VEXLER, care va continua prin evenimente publice și demersuri legislative pentru modificarea și abrogarea legii.

„Istoria nu poate fi înțeleasă prin ștergere. Trebuie cunoscută, cercetată și discutată, cu adevărurile, tragediile și controversele ei”, a transmis Târziu.