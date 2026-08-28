Data de 31 august 2026 marchează oficial finalul Planului Național de Redresare și Reziliență. Programul care trebuia să transforme din temelii infrastructura și economia României ajunge la termenul limită într-un climat tensionat, marcat de dispute politice, proiecte nefinalizate și pierderi financiare considerabile. Europarlamentarul Claudiu Târziu a prezentat o analiză critică pe blogul personal, oferind o perspectivă diferită față de discursul oficial al autorităților de la București.

În viziunea eurodeputatului, rezultatul real al acestui mecanism european este departe de promisiunile inițiale. Acesta subliniază că cei cinci ani de implementare au lăsat în urmă datorii mari și reforme controversate, rezumând situația printr-o concluzie tranșantă: „Cinci ani de „redresare” se încheie cu o factură pe care o vom plăti mult timp de acum înainte”.

La momentul lansării din anul 2021, România avea la dispoziție o sumă totală de 29,2 miliarde de euro prin PNRR. Totuși, în urma renegocierilor succesive purtate în 2023 și în vara anului 2026, valoarea bugetului s-a redus drastic, ajungând la doar 20,1 miliarde de euro. Scăderea reprezintă o pierdere de aproape 9 miliarde de euro, cauzată atât de renunțarea la credite pentru proiecte imposibil de finalizat la timp, cât și de penalizările aplicate pentru neîndeplinirea jaloanelor asumate.

Ultima sancțiune financiară, în valoare de 770 de milioane de euro, a survenit chiar înaintea închiderii programului, din cauza întârzierilor legate de adoptarea legii salarizării unitare. În final, gradul efectiv de absorbție s-a oprit la aproximativ 13 miliarde de euro. Această cifră este considerabil mai mică decât obiectivele anunțate inițial de guvernanți și de fostul președinte Klaus Iohannis.

Unul dintre cele mai delicate puncte ale planului a fost reprezentat de condiționalitățile privind sectorul energetic. Jalonul 119a a impus scoaterea din funcțiune a unei capacități de 710 MW pe cărbune până la data de 31 august 2026. Măsura a suprapus presiunile europene peste problemele generate de seceta prelungită de pe Dunăre, scăderea producției hidro și oprirea temporară a reactoarelor de la Cernavodă.

Insistența Comisiei Europene de a închide grupurile energetice de la Turceni și Craiova a pus autoritățile în fața unei alegeri dificile: riscul de a opri producția energetică internă sau aplicarea unor corecții financiare uriașe, care puteau bloca miliarde de euro din cererile de plată. Claudiu Târziu reamintește că semnalele de alarmă au fost trase încă de la primele măsuri din acest sector: „Nu e o coincidență. Este exact ce spuneam în 2021, cînd s-a decis concedierea a 1.500 de mineri de la Complexul Energetic Oltenia, din care poi doar 350 și-au mai găsit de lucru. Închiderea termocentralelor pe cărbune, fără o alternativă gata de funcționare, pune în pericol siguranța sistemului energetic național. A trebuit să vină o secetă istorică pe Dunăre ca toată lumea să vadă, cu ochii ei, ce înseamnă asta.”

Problemele de transparență din PNRR au fost sesizate inclusiv de Curtea Europeană de Conturi într-un raport publicat în mai 2026. Documentul arată că sistemul bazat exclusiv pe îndeplinirea jaloanelor, fără o monitorizare riguroasă a costurilor reale, a făcut dificilă urmărirea traseului banilor publici.

La nivel național, diverse achiziții finanțate prin acest mecanism, cum ar fi achiziția de microbuze electrice la prețuri ridicate, au rămas în continuare neclarificate și fără concluzii oficiale din partea instituțiilor de control.

Din punct de vedere politic și economic, PNRR a funcționat ca un instrument de condiționare și control asupra deciziilor de la București, înlocuind vechile mecanisme de monitorizare ale Uniunii Europene. Orice modificare legislativă care nu respecta fidel directivele stabilite atragea imediat amenințări cu suspendarea plăților.

Efectele sociale și economice ale reformelor impuse sunt analizate critic de europarlamentar: „PNRR nu a fost planul de redresare pe care ni l-au vîndut în plină pandemie. A fost un fel de a ne supune și mai mult față de Comisia Europeană, de a modela economia românească în dezavantajul țării și de a adopta ”reforme” legislative care au dus la conflicte sociale majore și au divizat și mai mult societatea.”

Deși s-au realizat unele proiecte de infrastructură rutieră și sanitară, bilanțul fizic indică o realizare sub așteptări. Din cifrele avansate, au fost construite sub 60% din autostrăzile asumate inițial și mai puțin de o treime din spitalele promise. Finalizarea lucrărilor rămase neîncheiate va necesita atragerea altor surse de finanțare sau acoperirea cheltuielilor direct din bugetul național.

În concluzie, europarlamentarul consideră că obiectivele majore ale PNRR nu au fost atinse, iar rezultatele modeste nu justifică costurile enorme pe termen lung: „În absența unei guvernări cu viziune, capacitate de execuție și voință politică, am putea spune, ca românul obidit în toată istoria lui, că e bine s-a făcutt și atît. Dar e o consolare, nu o mare izbîndă. Daraua e mai mare decît ocaua.”