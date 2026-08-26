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Legea pentru închiderea PNRR a trecut de Senat. Ce se întâmplă cu proiectele și banii europeni

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Legea pentru închiderea PNRR a trecut de Senat. Ce se întâmplă cu proiectele și banii europeniSenatul României. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Senatul a votat, în calitate de primă Cameră sesizată, proiectul de lege care reglementează închiderea operațională și financiară a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Inițiativa legislativă a fost adoptată cu 91 de voturi pentru, 24 împotrivă și șapte abțineri. Decizia finală aparține Camerei Deputaților, care este for decizional în acest caz, după cum anunță news.ro.

Cadrul normativ vizează finalizarea procesului gestionat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021, stabilind normele clare pentru etapa de încheiere a programului.

Legea pentru închiderea PNRR a trecut de Senat. Ce se întâmplă cu proiectele și banii europeni

Nevoia de a adopta această lege apare în contextul în care perioada de implementare a planurilor naționale de redresare și reziliență se încheie la 31 august 2026, conform Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului.

În expunerea de motive se precizează că „procesul de închidere a PNRR nu beneficiază de un cadru normativ unitar”, motiv pentru care a fost nevoie de o legislație clară care să unifice toate procedurile administrative și financiare necesare la finalul programului.

PNRR

PNRR. Sursa foto: Arhiva EVZ

Ce modificări aduce proiectul de lege

Noua inițiativă legislativă adună într-o structură unică regulile referitoare la termenele de depunere și plată pentru cererile de transfer, precum și procedura de modificare a listelor de proiecte aprobate prin memorandum.

Totodată, documentul stabilește regulile pentru preluarea la finanțare a contractelor privind planurile urbanistice generale și modalitatea de verificare a costului unitar maxim eligibil pentru Investiția 1 din cadrul Valului Renovării. Pentru Componenta 15 - Educație, legea clarifică decontarea cheltuielilor aferente contractelor denunțate sau eliminate de la finanțare, reglementând în același timp operațiunile bugetare generate de schimbarea sursei de finanțare pentru reforme și investiții.

Altfel, România riscă să nu primească o tranșă de 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după ce Partidul Popular European și Renew Europe au cerut Comisiei Europene să condiționeze plata banilor de respectarea principiilor statului de drept.

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