Cristina Trăilă a anunțat că demisionează din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, la scurt timp după ce DNA a dispus efectuarea urmăririi penale față de aceasta într-un dosar de corupție.

Politiciana susține că este nevinovată și afirmă că situația va fi clarificată încă din faza urmăririi penale.

Anunțul a fost făcut de Cristina Trăilă pe Facebook, miercuri, 26 august.

Demisia vine după ce procurorii Direcției Naționale Anticorupție au anunțat că aceasta este cercetată în dosarul omului de afaceri Fănel Bogoș, anchetă care a generat reacții politice și a ajuns în atenția premierului Ilie Bolojan.

În mesajul publicat pe Facebook, Cristina Trăilă a respins acuzațiile care îi sunt aduse și a declarat că nu are îndoieli că situația sa juridică va fi lămurită în timpul anchetei.

„Sunt total nevinovată și nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală”, a transmis aceasta.

Fosta secretară generală adjunctă a Guvernului a mai susținut că scandalul mediatic din jurul cazului este unul „artificial” și că momentul apariției acestuia nu este întâmplător.

Potrivit declarației sale, situația este speculată în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României și a PNL.

Cristina Trăilă a precizat că, în acest context, a luat decizia de a renunța la funcția de secretar general adjunct al Guvernului.

„Ca atare, am decis să demisionez din funcția de Secretar General Adjunct al Guvernului”, a anunțat aceasta, precizând că a publicat și documentul care oficializează demisia.

Decizia intervine după ce, cu o zi înainte, premierul Ilie Bolojan declarase că urma să discute cu Cristina Trăilă pentru a afla mai multe informații despre situația sa și despre acuzațiile formulate de procurorii DNA.

DNA a anunțat că Cristina Trăilă este urmărită penal pentru complicitate la folosirea influenței sau autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altă persoană de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Potrivit informațiilor comunicate în spațiul public, procurorii susțin că aceasta ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu pentru exercitarea influenței asupra conducerii ANSVSA, în contextul încercării de schimbare a șefului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de omul de afaceri Fănel Bogoș.

Dosarul are legătură cu situația unei ferme din județul Vaslui, unde fusese confirmat un focar de salmoneloză. În cadrul anchetei au fost investigate demersuri care ar fi avut ca scop inclusiv obținerea unor despăgubiri estimate la aproximativ 3 milioane de euro, potrivit informațiilor prezentate de presa publică și de procurori.

Demisia din funcția guvernamentală nu are efect asupra anchetei penale, care își urmează procedurile prevăzute de lege. Cristina Trăilă beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar stabilirea eventualei răspunderi penale revine organelor judiciare.

Prin plecarea sa din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă încheie însă rapid disputa privind menținerea sa într-o poziție din aparatul Executivului, într-un moment în care cazul provocase deja reacții politice și presiuni publice pentru clarificarea situației.

Demisia reprezintă prima reacție politică directă a Cristinei Trăilă după anunțul DNA. În paralel, ancheta penală continuă, iar aceasta susține că își va demonstra nevinovăția în cadrul procedurilor judiciare