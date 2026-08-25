Avocata Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, a fost pusă marți, 25 august 2026, sub urmărire penală de procurorii DNA Iași. Ea este cercetată pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

Potrivit procurorilor anticorupție, Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu, trezorier al PNL și inculpat în același dosar, pentru exercitarea unei influențe asupra conducerii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Miza ar fi fost schimbarea din funcție a directorului Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui și înlocuirea acestuia cu o persoană agreată de omul de afaceri Fănel Bogoș, susțin anchetatorii.

DNA precizează că presupusul plan ar fi urmărit obținerea unor avantaje pentru Bogoș și pentru societatea controlată de acesta. Printre beneficiile vizate s-ar fi aflat aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, dar și reducerea sau oprirea controalelor sanitar-veterinare la fermele companiei.

Potrivit comunicatului DNA, faptele investigate s-ar fi petrecut în perioada 3-4 noiembrie 2025, când Cristina Trăilă ocupa deja funcția de secretar general adjunct al Guvernului.

Procurorii susțin că aceasta „ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A.”.

Conform anchetatorilor, obiectivul acestor demersuri ar fi fost „înlocuirea din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F.”.

DNA susține că schimbarea conducerii instituției ar fi avut legătură cu interesele omului de afaceri Fănel Bogoș.

„Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta”, se arată în comunicatul procurorilor.

Printre avantajele urmărite, DNA enumeră aprobarea unei despăgubiri de aproximativ 3 milioane de euro și „diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății”.

Mihai Barbu este deja inculpat în dosarul instrumentat de DNA Iași. Potrivit acuzațiilor prezentate de procurori, acesta ar fi exercitat influențe asupra conducerii ANSVSA pentru a obține schimbarea directorului DSVSA Vaslui.

În aceeași anchetă este vizat și omul de afaceri Fănel Bogoș, despre care procurorii susțin că ar fi urmărit obținerea unor beneficii pentru compania sa.

Bogoș a fost arestat preventiv în cadrul anchetei și este acuzat de cumpărare de influență.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta TRĂILĂ CRISTINA,secretar general adjunct al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”, arată procurorii.

DNA precizează că avocatei i-au fost comunicate atât calitatea procesuală, cât și acuzațiile care îi sunt aduse.

„Suspectei Trăilă Cristina i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale”, transmite Direcția Națională Anticorupție.

Punerea sub urmărire penală nu înseamnă însă că persoana cercetată este vinovată. Este o etapă a anchetei în care procurorii continuă administrarea probelor pentru stabilirea situației de fapt.

DNA subliniază explicit în comunicatul transmis marți că această etapă „nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.

Ancheta continuă, iar procurorii urmează să stabilească, pe baza probelor administrate, dacă acuzațiile formulate împotriva Cristinei Trăilă se confirmă.

Cristina Trăilă este avocat și ocupă funcția de secretar general adjunct al Guvernului României. Ea face parte din zona de colaboratori politici și administrativi ai lui Ilie Bolojan.

Dosarul în care este cercetată a fost deschis în perioada în care la conducerea DNA se afla Marius Voineag. Ancheta a fost instrumentată inițial la DNA Iași, iar dosarul a fost ulterior preluat de noua conducere a structurii teritoriale.

Cristina Chiriac, care conduce în prezent Ministerul Public, a avut anterior funcția de șef al DNA Iași, în perioada în care ancheta a fost începută.

În acest moment, Cristina Trăilă are calitatea de suspect, iar acuzațiile formulate de procurori fac obiectul cercetărilor penale. Până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței, se aplică principiul prezumției de nevinovăție.