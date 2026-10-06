Parlamentarii USR și PNL au depus marți plângeri prealabile împotriva hotărârilor prin care Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului au numit directori generali interimari la Societatea Română de Radiodifuziune și TVR. Cele două partide susțin că nu au fost îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru aceste numiri.

„Am demarat procedura în contencios administrativ, am depus plângeri prealabile în care am cerut revocarea actelor adoptate cu nerespectarea legii. Cu aceste numiri interimare, PSD şi AUR au comis un abuz grosolan în Birourile Permanente reunite. Aşa cum au făcut, de altfel, şi când au decis, intempestiv, ilegal şi neconstituţional, să modifice structura Birourilor Permanente, doar pentru că ştiu că nu au majoritatea necesară în plenul reunit”, a declarat, marţi, deputatul USR Alexandru Dimitriu, membru în Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, citat într-un comunicat de presă comun al celor două formmaţiuni.

Este vorba despre Hotărârile Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 3 și nr. 4 din 8 septembrie 2026.

Prin acestea au fost numiți directori generali interimari la SRR și SRTv în baza art. 46 alin. (8) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea celor două instituții.

”Respectivul alineat spune că Birourile Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor numesc un director general interimar, pe o perioadă de 60 de zile, «în situaţia în care plenul Camerelor reunite ale Parlamentului nu se întruneşte din lipsă de cvorum legal». În această situaţie, USR şi PNL au solicitat revocarea integrală a hotărârilor, pe motivul neîndeplinirii condiţiilor legale, întrucât nu a existat vreo şedinţă comună a Camerelor care să nu se fi întrunit din lipsă de cvorum”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Cele două formațiuni susțin că senatorii și deputații au fost privați de dreptul de a se pronunța asupra numirii președintelui Consiliului de Administrație al SRTv, respectiv al SRR, care îndeplinește și funcția de director general.

”Aceleaşi argumente au fost invocate şi în sesizarea depusă la Curtea Constituţională cu privire la Hotărârea Parlamentului 4/2026, cu precizarea că nu sunt puse în discuţie calităţile profesionale ale persoanei numite director general al SRTv, ci doar competenţa forului care a făcut numirea şi respectarea condiţiilor legale”, se mai arată ăn comunicatul de presă, citat.

PNL și USR au transmis că, printr-o decizie anterioară, nr. 428/2021, Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra condițiilor stricte în care poate fi instituită o conducere interimară la radioul și televiziunea publice.

”Concret, CCR a stabilit deja că pentru a putea fi aplicate prevederile art. 46 alin. (8) din Legea 41/1994 trebuie să fie îndeplinite cumulativ două condiţii: – demiterea consiliului de administraţie ca urmare a respingerii de către Parlament a raportului anual de activitate împreună cu contul de execuţie bugetară; – imposibilitatea întrunirii plenului Camerelor reunite din lipsă de cvorum legal pentru numirea unui nou consiliu de administraţie”, au transmis cele două formaţiuni.

Birourile Permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului au votat, pe 8 septembrie, conduceri interimare la Televiziunea Publică și Radioul Public.

Jurnalista Sorina Matei a preluat conducerea interimară a SRTV, iar Răzvan Dincă a fost numit la conducerea SRR.