Justitie Sorina Matei: Toate marile dosare ale lui Kovesi „s-au dus dracului”







Sorina Matei a reacționat după achitarea lui Călin Popescu Tăriceanu, acuzat de către procurorii DNA de luare de mită în dosarul Microsoft. Jurnalista amintește de toate dosarele instrumentate de Laura Codruța Kovesi, care, în opinia sa „s-au dus dracului”.

Sorina Matei: Dosarele au fost o mizerie

Sorina Matei a amintit despre dosarele lui Victor Ponta, care a fost achitat, dosarul lui Vasile Blaga, de asemenea, achitat, Ludovic Orban, și el achitat, iar acum Tăriceanu-multiplu achitat. Și, spune jurnalista „pot să o țin langa”.

Jurnalista a mai subliniat că „Toate marile dosare ale Codruței Kovesi s-au dus dracului. Și nu pentru că au fost probleme în instanțe, ci pentru că dosarele au fost o mizerie. Nu erau probe în ele, ci doar interpretări”

Sorina Matei este una dintre jurnalistele care a scris la vremea respectivă „că multe vor fi peste ani achitări”. Și mulți au „înjurat-o” dar în general nu i-a păsat, spunând că odoare în cot de ce spune lumea. „Eu știu doar ce văd. Și scriu doar ce știu”.

Sorina Matei: Dosarele au fost o mizerie. Sursa foto: Facebook

Minciuna are viteză, dar adevărul are rezistență

Sorina Matei mai afirmă că a considerat atunci, ca și acum, „că este impardonabil ca o instituție specializată pe lupta anticorupție să aibă toate dosarele pe șefii de partide slabe, fără probe. Ca dovadă tot ceea ce s-a întâmplat cu toate dosarele enumerate mai sus.

Jurnalista spune că de obicei „Minciuna are viteză, dar adevărul are rezistență. Ca atare, cam tot ce am scris a rezistat vremii. Toți șefii de partide au fost achitați. Inclusiv un procuror general care a fost ultragiat pentru un rahat de girofar și trimis în judecată pe abuz în serviciu. Acesta este definiția falimentului instituțional”.

În concluzie, „procurorii nu se confirmă pe televizoare, ci numai în instanțe. Iar în dosare contează numai probele. Indiferent de ce aberează unul sau altul” Sorina Matei arată că îi pare rău pentru USR, „dar acesta este nivelul „zânei” anticorupție: Zero condamnări pe tot ce înseamnă leadership politic luat de DNA în ultima perioadă a lui Kovesi”, a scris jurnalista pe social media.