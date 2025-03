Prozatoarea Natalia Onofrei a mai scos o carte, romanul „Bejenii”. Bun de tot!

Jurnalistul Mirel Curea a rămas plăcut surprins de cel mai recent roman al prozatoarei Natalia Onofrei , „Bejenii”. Acesta declară că i-a citit romanul pe nerăsuflate și că are de gând să o recitească.

„După un volum de proză scurtă, „În Numele Tatălui”, Natalia Onofrei vine acum cu un roman, „Bejenii”. Publicat tot pe cont propriu, ca și primul.

Nu am citit în viața mea peste 700 de file de ceva în mai puțin de 24 de ore, fără să sar vreun rând, ba chiar pe unele să le reiau. Am stat în priză cu senzația că romanul ăsta se citește singur, el pe el, dar sub ochii mei”, afirmă Mirel Curea.

O poveste despre românii care au plecat în căutarea unei vieți mai bune

Jurnalistul spune că „doamna Onofrei scrie despre românii care și-au luat lumea în cap, în căutarea unei vieți mai bune, de fapt a unei vieți pe care la ei acasă n-o aveau. De ce n-o aveau? Fiecare cu un motiv al său, iar doamna Onofrei așază câte unul capital în dreptul fiecărui personaj.