EVZ Special Calitate, produse unice și prețuri de outlet. Povestea antreprenoarei care te ajută să-ți amenajezi locuința cu bani puțini







Trăim într-o lume în care frumosul ocupă un loc central, influențând alegerile noastre de zi cu zi. Fie că vorbim despre modă, artă sau spațiile în care locuim, estetica joacă un rol esențial, iar fiecare detaliu trebuie să se încadreze armonios într-un ansamblu de stiluri și nuanțe. Acest principiu se aplică și în designul interior, care nu mai este doar o simplă amenajare a locuinței, ci o veritabilă expresie a personalității fiecăruia. Dar ce-ar fi dacă această poveste ar putea fi scrisă fără compromisuri, oferind o combinație ideală între calitate și accesibilitate? În prezent, mobilarea unei locuințe ne poate consuma mulți bani din bugetul familiei. Pentru a evita acest lucru, putem apela la conceptul de mobilă outlet, care reprezintă o punte între lux și accesibilitate.

Fiecare piesă de mobilier se poate bucura de un nou capitol în casele oamenilor care apreciază frumosul și înțeleg conceptul de achiziții inteligente. Astăzi vorbim despre povestea Andreei Bărbulescu, o antreprenoare care a decis să-și construiască o afacere în jurul unor piese unice de mobilier, oferind soluții ingenioase pentru orice spațiu, care nu sacrifică stilul și nici nu golesc bugetul clienților.

Experiență în afaceri de familie

Andreea Bărbulescu a finalizat studiile superioare în două domenii, urmând în paralel Facultatea de Drept și Facultatea de Finanțe-Bănci. Timp de trei ani a activat ca expert contabil, perioadă în care se pregătea pentru cariera de judecător. „Eu îmi doream să fie judecător, dar lucrurile nu ajung să fie mereu așa cum le planifici. În 2008, părinții mei s-au confruntat cu un colaps financiar la nivelul firmelor. Din acest motiv, au avut nevoie de ajutorul meu. Am pus pe planul doi visul meu și m-am implicat în afacerile de familie”, a spus Andreea.

Părinții săi dețineau afaceri în domenii diverse, de la un complex de benzinării la o firmă de transport. „Totul a picat atunci, mai ales pe partea de transporturi. A fost o perioadă grea. Pe lângă sesiunea dublă de la facultăți, mergeam și îi ajutam, mă ocupam de vânzare. Conduceam chiar eu mașinile mari, nu îmi permiteam luxul să spun că nu pot. După ce am terminat facultățile, am plecat în Germania, de unde aduceam tururi cu anvelope, mergea foarte bine în perioada aceea. Totuși, în ciuda muncii și a banilor investiți, am fost obligați să închidem firmele. Așa că am luat-o de la capăt. Nu mi-a fost frică de un nou început, sunt mereu gata să pornesc alt capitol pentru a mă putea dezvolta. În momentele grele, singurul sprijin adevărat l-am găsit în familia mea și în Dumnezeu. Ei mi-au fost alături necondiționat, au crezut în mine ,mi-au dat puterea să merg mai departe și să transform fiecare încercare într-o lecție și o nouă șansă”, a spus aceasta.

Mobilă de calitate

Povestea antreprenoarei este exemplul clar al faptului că orice eșec vine cu un nou început. În timpul perioadei petrecute în Germania și Olanda, Andreea a fost fascinată de magazinele de mobilă second-hand, care, potrivit ei, „arătau ca niște muzee”. A văzut acolo mobilier din lemn masiv, de o calitate extraordinară, care era realizat de artiști. Astfel, a identificat o oportunitate de a aduce piese unice pe piața românească.

„Tot ce ieșea din mâna acestor artiști era surprinzător. Pasiunea pentru mobilier și dorința de a aduce produse de calitate pe piața din România m-au motivat. În Germania, Belgia și Olanda am observat numeroase magazine de mobilă second-hand, ceea ce m-a inspirat să pornesc pe acest drum. Noi acum importăm mobilă din aceste țări. Am încercat mereu să aducem lucruri noi și deosebite, semnate de artiști cunoscuți”, explică antreprenoarea.

15 ani de antreprenoriat

Andreea a început afacerea cu mobilă acum 15 ani la Drăgășani. Ulterior, a ales să se mute la București, unde a achiziționat o hală pentru showroom, fiind vorba de aceeași locație în care activează și în prezent. „Am investit destul de mult, lucru care mi-a mâncat o parte importantă din resurse. Este greu să găsești un loc potrivit care să fie și accesibil oamenilor fără mașină. Afacerea a pornit cu mobilier second-hand. La început, m-am asociat cu un partener care furniza mobila, eu având spațiul. Când partenerul a dorit să se retragă, am preluat complet această afacere. Investiția inițială s-a concentrat pe recondiționarea unei hale și pe selecția atentă a produselor. Lipsa fondurilor și starea deplorabilă a spațiului închiriat au fost principalele provocări. A trebuit să recondiționez complet hala și să construiesc încrederea clienților de la zero”, afirmă antreprenoarea.

În urmă cu șase ani, având în vedere provocările cu care s-au confruntat piețele din străinătate care furnizează materia primă a afacerii, Andreea a ales să schimbe direcția business-ului de la second-hand la outlet. „În primii ani, am adus produse second-hand. Ulterior, piața din Germania a avut parte de creșteri, nemții vânzând produsele la prețuri foarte mari. Din acest motiv, acum șase ani am schimbat profilul în outlet. Luăm produse noi, dar care provin din faliment, din capete de stoc, din comenzi refuzate pentru greșeli de culoare sau material, și produse scoase din fabricație, din colecțiile trecute. Nu iau produse care au fost la cineva în casă”, spune Andreea Bărbulescu.

Afacere cu produse unice

Un lucru care diferențiază afacerea condusă de Andreea de alte business-uri este respectul față de client. În magazinul său, oamenii pot găsi produse unice la un preț cu mult mai mic decât ce se găsește pe piață. În plus, calitatea se ridică la standarde înalte.

„Montăm zilnic produse noi și încercăm să le aducem la discount-uri de 50-70%. Mergem mult pe lemn masiv, am avut multe produse de acest fel. Încercăm să aducem câte ceva pentru toate gusturile. Comercializăm produse tip outlet – mobilier nou, de calitate superioară. Cele mai populare sunt canapelele premium, mesele din lemn masiv și decorațiunile deosebite. Mobilierul provine în special din Germania, colaborând cu furnizori de încredere care oferă produse premium la prețuri competitive”, afirmă ea.

Prețuri accesibile

Piața de mobilă a avut parte de creșteri substanțiale de prețuri în ultimii ani. În 2025, pentru mobilarea unei case, oamenii ajung să scoată din buzunar între 6.000 și 20.000 de lei. Astfel, varianta de outlet poate fi una foarte profitabilă pentru a te bucura de lucruri bune la prețuri accesibile.

„Noi încercăm să aducem produse de calitate la prețuri bune. Alegem furnizori serioși și nu facem compromisuri privind materialele sau durabilitatea. Avem canapele care pornesc de la 1.500 -2.000 de lei și altele care ajung la 7.000 de lei, dar vorbim de modele din piele naturală, care au integrate tot felul de facilități, de la bluetooth, la lumini și așa mai departe. Dar totul oscilează. Am acum în magazin o canapea care pe site-ul oficial este la 5.000 de euro, iar la noi se găsește cu 5.000-6.000 de lei, diferă doar culoarea. Avem și produse la care diferența nu este atât de mare, dar cumpărând din outlet salvezi niște bani. Cea mai mare satisfacție a mea este să văd clienți mulțumiți și să primesc mesaje care confirmă că nu suntem doar un magazin de mobilă, ci un partener de încredere”, a explicat antreprenoarea.

Consultanță pentru clienți

Mulți oameni nu știu ce să aleagă atunci când vine vorba de design interior. Din acest motiv, Andreea oferă și consultanță, pornind de la schița locuinței și chiar colaborând cu arhitecți. Atenția și grija față de clienți au ajutat-o pe antreprenoare să își formeze o clientelă, majoritatea oamenilor venind în magazinul său prin recomandări de la alți clienți.

„Selecția riguroasă a produselor, orientarea spre calitate și atenția față de nevoile clienților sunt lucrurile pe care ne focusăm. Ne punem în pielea cumpărătorului și oferim soluții personalizate, nu doar produse. Majoritatea clienților noștri preferă produsele premium și personalizate. Caută calitate și piese care să reziste în timp. Ne concentrăm pe nevoile lor reale, oferind consultanță personalizată și produse selectate cu grijă. Punem suflet în tot ce facem. «Pune-te în pielea clientului și nu-l dezamăgi», este principiul după care mă ghidez”, explică Andreea.

„O adevărată loterie”

Antreprenoarea a explicat că întregul proces de găsire a produselor de calitate la prețuri bune este o „adevărată loterie”. „Astăzi aduc produse din Belgia, mâine iau un stoc din Italia, iar decorațiunile de casă le iau din Germania. Totul este în continuă schimbare, pentru că ofertele bune nu rămân mult timp disponibile. De multe ori, am un singur produs dintr-un model sau dintr-o gamă. Trebuie mereu să cauți marfă de calitate, ceea ce nu este ușor, există mulți oameni care vor să te păcălească, mai ales în mediul online.

Comanzi o canapea și vezi că nu a ajuns nici după jumătate de an, iar cel care a pus-o la vânzare nici nu are produsul. La noi, oamenii vin direct în magazin, le place, o cumpără. Suntem transparenți și nu umblăm la calitate sau nu vindem produse care arată bine doar în poze. În plus, furnizorii noștri din străinătate se confruntă cu un control dur al calității, prevederile sunt mult mai riguroase din punct de vedere al fabricării față de România”, spune Andreea.

Antreprenoarea are în plan în acest an inițierea unui nou parteneriat. Va deschide o franciză a firmei din Germania cu care lucrează de mulți ani. „Avem promisiunea pentru franciză, așa că o să ne dezvoltăm și o să mergem pe partea de mobilier nou, cu un design deosebit și exclusivist, dar accesibil raportat la calitate. Inițial, franciza va funcționa online, ne concentrăm pe e-commerce. Totuși, produsele de pe site vor putea fi găsite și în showroom-ul nostru”, explică aceasta.

Trenduri la nivelul industriei

Tendințele în materie de design interior sunt în continuă schimbare. „Se schimbă destul de rapid modelele de canapele, de scaune. Acum se poartă culorile neutre, fiind foarte căutat maro-ul caramel sau albul bouclé. Am avut perioade în care aveam magazinul plin de catifea albastră. Trendurile trec foarte rapid, asta este și o provocare pentru afacere. Dar noi avem noroc că suntem puțin în urmă ca țară, nemții preiau mai repede noile tendințe”, a spus Andreea.

La nivelul industriei, focusul este pus pe ideea de sustenabilitate. „Cred că industria va pune accent pe sustenabilitate și calitate, cu un interes crescut pentru mobilier premium și soluții adaptate spațiilor urbane. Mobilierul modular, materialele eco-friendly și piesele multifuncționale vor domina piața. Noi avem produse eco-friendly și pet-friendly, care vin la pachet și cu un design unic și rezistență în timp”, explică antreprenoarea.

Andreea Bărbulescu este un exemplu pentru antreprenorii la început de drum. A trecut prin provocări, a explorat multe domenii și a ajuns în prezent să conducă o afacere profitabilă și care îi aduce satisfacție. „Nu contează ce meserie alegi, contează să fii pe culmile ei”, spune antreprenoarea.