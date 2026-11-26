TVR a pregătit o grilă amplă pentru sărbătoarea de 1 Decembrie, marcând 108 ani de la Marea Unire printr-o zi plină de transmisiuni în direct, ediţii speciale, telejurnale, documentare, reportaje de autor şi corespondenţe din mai multe zone ale ţării.

Demersul editorial din acest an este structurat sub genericul Împreună unim România!, punând accent pe poveştile reale ale celor care rămân, se întorc, construiesc, salvează, educă şi îşi continuă munca zi de zi. Prin reportaje dedicate şi materiale speciale, jurnaliştii TVR îşi propun să arate România dincolo de discursurile protocolare şi manifestările festive.

Ziua de sărbătoare începe la TVR 1 şi TVR INFO încă de la ora 07:00, cu o ediţie matinală specială moderată de Laura Fronoiu şi Marius Popa. Programul aduce în prim-plan atmosfera comunităţilor locale, tradiţiile, pregătirile oficiale şi relatările din ţară.

Pe parcursul dimineţii, jurnaliştii TVR specializaţi în apărare, Ilinca Nazarie şi Adelin Petrişor, vor avea în platou invitaţi care vor analiza implicaţiile şi semnificaţiile Zilei Naţionale.

Începând cu ora 10:00, Cristian Petru va coordona transmisiunea în direct de la TVR 1 şi TVR INFO, într-o ediţie specială dedicată evenimentelor de 1 Decembrie.

Postul public este broadcaster oficial al paradei militare organizate la Arcul de Triumf din Bucureşti, eveniment care va fi difuzat în direct de la ora 11:00 la TVR 1 şi TVR INFO. Din teren, Ilinca Nazarie şi Adelin Petrişor vor oferi detalii despre desfăşurarea ceremoniei, tehnică şi efectivele participante.

„De 1 Decembrie, câteva mii de militari vor trece şi anul acesta pe sub Arcul de Triumf. Armata va aduce la Paradă tot ce are mai bun: blindate, sisteme de rachete şi, dacă vremea va permite, elicoptere şi avioane de vânătoare şi de transport. Bineînţeles că Parada de 1 Decembrie se va vedea cel mai bine la TVR, care va filma şi va da semnal şi celorlalte staţii. Ca în fiecare an, sunt onorat să pot comenta împreună cu colonelul Cristian Popovici, şeful Direcţiei Informare şi Relaţii Publice a MApN”, a declarat Adelin Petrişor.

După parada din Capitală, grila continuă la ora 12:00, la TVR 1, cu documentarul Oamenii binelui la TVR, în timp ce Stela Popa va prezenta Informaţiile amiezii la TVR 2 şi TVR INFO. La ora 13:00, la TVR 1 este programată producţia Exclusiv în România – Fotograful Unirii, urmată de la ora 14:00 de Telejurnalul prezentat de Loredana Iordache la TVR 1 şi TVR INFO.

De la ora 14:30, TVR 1 transmite în direct de la Sibiu spectacolul Noi suntem români!, realizat cu Iuliana Tudor. În acelaşi timp, TVR INFO îndreaptă atenţia către Alba Iulia, locul în care la 1 Decembrie 1918 s-a proclamat unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România, tot în calitate de broadcaster oficial al defilării locale.

Ediţia specială de la Alba Iulia va fi prezentată de Cristian Petru, iar relatările din oraşul Marii Uniri vor fi asigurate pe tot parcursul zilei de Vlad Ungar, trimis special de la Bucureşti, şi Daniela Danilova, jurnalistă TVR Moldova, trimisă special de la Chişinău. Cei doi vor urmări atmosfera din cetate, reacţiile publicului şi legăturile dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului.

La TVR INFO, de la ora 16:30, Loredana Iordache va modera o nouă ediţie specială în direct despre evenimentele şi simbolistica zilei, după care va fi difuzat documentarul Unirile Românilor - Marea Unire a românilor.

În intervalul de seară, Stela Popa va prezenta de la ora 18:00, la TVR 2 şi TVR INFO, emisiunea Ora de ştiri, cu o retrospectivă a momentelor zilei. La ora 19:00, Mihai Rădulescu va fi la pupitrul Telejurnalului principal de la TVR 1, unde vor fi incluse corespondenţe, reportaje şi repere din campania România care ne uneşte.

Tot de la ora 19:00, TVR INFO propune partea a doua a documentarului Regina Maria în lumea nouă, iar de la ora 20:00 Eugen Rusu va realiza o nouă ediţie în direct a emisiunii Pulsul zilei.

La ora 21:00, pe TVR INFO, jurnalistul Ştefan Onică va modera ediţia specială intitulată Ce ne mai uneşte?.

„De 1 Decembrie vorbim despre România, despre Unire, despre patriotism şi despre suveranitate. Dar cât de bine înţelegem astăzi aceste cuvinte? Discutăm cu istoricul Adrian Cioroianu, sociologul Bogdan Bucur şi profesorul Ştefan Deaconu. La 108 ani de la Marea Unire, ce ne mai uneşte şi ce ne desparte?”, punctează Ştefan Onică.

Seara continuă la TVR INFO, de la ora 22:00, cu documentarul Iuliu Maniu, părintele Marii Uniri, dedicat unuia dintre liderii politici cheie ai Marii Uniri. Bilanţul zilei va fi prezentat la ora 23:00 de Eugen Rusu, la Telejurnalul difuzat de TVR 1 şi TVR INFO.