De ce ne temem de oamenii mai buni decât noi?

De multe ori am senzația că trăim într-o societate în care oamenii care știu să facă lucruri sunt tot mai puțin importanți, iar cei care știu să vorbească despre lucruri pe care nu le-au făcut niciodată sunt tot mai apreciați.

Mai precis, am înlocuit, treptat, experiența cu tupeul, profesionalismul cu vizibilitatea, cultura generală cu sloganurile și performanța cu apartenența la diverse grupuri de interese.

Cred ca vedeți și voi că am ajuns să avem oameni care dau lecții de management, de eficientizare fără să fi condus vreodată o companie, oameni care vorbesc despre economie fără să fi avut vreodată responsabilitatea unui buget, fără să știe précis ce înseamnă un buget, și oameni care ne explică meritocrația fără să putem identifica în vreun fel propriile lor merite.

Și când spun toate acestea nu mă refer doar la politică sau la sistemul bugetar.

Fenomenul există inclusiv în mediul privat, acolo unde, cel puțin teoretic, performanța ar trebui să fie principalul criteriu de promovare.

Am un prieten, un foarte bun manager în sectorul privat, care a demonstrat de-a lungul anilor că este un profesionist, că știe să construiască echipe, să gestioneze situații complicate și să obțină rezultate. Nu am înțeles niciodată de ce nu și-a făcut propria companie și l-am întrebat de ce nu? Mi-a răspuns senin că el știe cel mai bine să facă bani pentru alții.

Este un om de la care și eu am învățat, constant preocupat de profesie, permanent la curent cu tot ce e nou în domeniul lui de activitate și nu numai. Învață continuu.

Doar că ascensiunea sa profesională este posibilă până la un anumit punct. Dincolo de acel punct, competența lui pare să devină o amenințare pentru proprii șefi, cărora le este teamă că, la un moment dat, acesta le-ar putea lua locul.

Este un paradox. Ești suficient de bun pentru a produce rezultate de care beneficiază șefii tăi, dar prea bun pentru a fi promovat în apropierea pozițiilor pe care aceștia le ocupă.

Ce poate face atunci un asemenea profesionist?

Realizează că singura posibilitate de a evolua profesional este să plece într-o altă companie. Acolo trebuie să demonstreze din nou cine este, ce știe să facă, să câștige încrederea noilor colegi și a superiorilor. Practic, consumă din nou timp și energie pentru a demonstra lucruri pe care le-a demonstrat deja în cariera sa.

Și există riscul ca, după câțiva ani, să se lovească de exact aceleași bariere.

Câtă energie consumată inutil, câtă experiență irosită și câte oportunități pierdute pentru companiile respective, doar din cauza insecurității profesionale a unor oameni aflați în poziții de conducere…

O foarte bună prietenă mi-a spus, zilele astea, un lucru pe cât de simplu, pe atât de adevărat: “Dacă vrei să ai succes în businessul tău, angajează oameni mai buni, mai competenți decât tine. Ei îți vor face businessul tău de succes”.

Este una dintre cele mai sănătoase filozofii de management pe care le-am auzit și chiar experimentat fără să fiu conștientă de asta.

După atâția ani de experiență în management, consider că una dintre calitățile fundamentale ale unui lider adevărat este capacitatea de a identifica, atrage, crește și promova oameni valoroși, fără să se simtă amenințat de competența acestora. Și încă ceva: trebuie să păstreze acești oameni, oferindu-le un cadru de muncă plăcut, recompensându-i financiar pe măsura rezultatelor.

Un lider nu trebuie să fie cel mai bun specialist în toate domeniile pe care le coordonează. Nici nu ar avea cum. El trebuie să aibă capacitatea de a identifica cei mai buni specialiști, de a-i pune împreună, de a le valorifica potențialul și de a crea condițiile în care aceștia să performeze.

Un bun lider nu are nevoie de oameni care să îi confirme permanent că are dreptate. Are nevoie de oameni care să îl contrazică argumentat, constructive, care să vină cu soluții mai bune decât ale sale și care să aibă curajul de a-i semnala atunci când greșește.

Pentru asta însă este nevoie de inteligență, maturitate, încredere în propriile capacități și, mai ales, de generozitate profesională. Iar astea vin cu timpul, nu te naști cu ele și nici nu le ai la 20 sau 25 de ani.

Un lider nesigur pe propriile competențe va fi tentat să își construiască o echipă de oameni care să nu îi pună în pericol poziția.

Va prefera loialitatea personală în detrimentul competenței profesionale, obediența chiar în detrimentul inițiativei și conformismul în detrimentul creativității. Sună cunoscut, nu? Am văzut deseori cu ochii nosștri această obediență.

Problema este că acești oameni, odată promovați, vor proceda, la rândul lor, după aceleași criterii.

Așa se reproduce mediocritatea într-o organizație, privată, public, Nu printr-o decizie explicită de a promova oameni slabi, ci printr-o succesiune de decizii luate de oameni preocupați mai degrabă de propria supraviețuire profesională decât de performanța organizației.

În sistemul privat, consecințele se vor vedea, mai devreme sau mai târziu, în rezultatele financiare, în pierderea competitivității, în fluctuația personalului și în incapacitatea companiei de a se dezvolta.

În sistemul public, unde mecanismele de evaluare a performanței sunt total ineeficiente, asemenea practici pot supraviețui ani sau chiar decenii, iar costurile sunt suportate de întreaga societate.

Una dintre marile probleme ale culturii noastre manageriale este că prea mulți oameni ajung să considere funcția pe care o ocupă drept un bun personal, pe care trebuie să îl apere cu orice preț.

Uităm că o poziție de management este, înainte de toate, o responsabilitate temporară. Nu este un drept câștigat pe viață și nici o garanție a superiorității profesionale față de cei aflați în subordine. Am eu o vorbă, șef ești temporar, om trebui să fii permanent.

Din punctul meu de vedere, una dintre dovezile succesului unui manager este tocmai capacitatea acestuia de a lăsa în urma sa oameni care pot prelua conducerea și care pot obține rezultate chiar mai bune decât ale sale.

Un manager adevărat construiește o organizație. Un manager nesigur își protejează scaunul.

Diferența dintre cei doi este fundamentală, chiar dacă, pentru o perioadă, amândoi pot ocupa funcții similare și pot beneficia de aceleași privilegii.

Vorbim foarte mult despre lipsa specialiștilor, despre deficitul de manageri performanți, despre exodul profesioniștilor și despre incapacitatea României de a valorifica resursa umană de care dispune. Îi pregătim, educăm, investim bani în ei și aceștia pleacă.

Vorbim însă prea puțin despre mecanismele prin care noi înșine îi descurajăm pe acești oameni, îi plafonăm profesional sau îi determinăm să plece.

Nu întotdeauna oamenii valoroși pleacă pentru un salariu mai mare. Uneori pleacă pentru că nu mai au unde să crească, pentru că nu le sunt recunoscute meritele sau pentru că au înțeles că, indiferent cât de bine își fac meseria, există un plafon profesional impus artificial de cei aflați deasupra lor.

Este și o formă de risipă economică despre care discutăm mult prea puțin: risipa de inteligență, de experiență, de competență și de potențial uman.

Iar această risipă nu poate fi compensată prin strategii de dezvoltare, cursuri de leadership sau discursuri frumoase despre meritocrație, atât timp cât practicile reale din organizații contrazic toate aceste principii.

Mă întreb câți profesioniști din România au fost nevoiți, la un moment dat în cariera lor, să plece dintr-o companie sau dintr-o instituție nu pentru că nu erau suficient de buni, ci tocmai pentru că erau prea buni pentru confortul profesional al șefilor lor.

Și mă mai întreb ceva: cum vrem să construim o Românie performantă, dacă în propriile noastre organizații ne temem de performanță?

O societate care își percepe oamenii competenți ca pe o amenințare, în loc să îi considere o resursă, își limitează singură șansele de dezvoltare.

De ce m-am apucat să scriu despre astfel de lucruri?! Așa mi-a venit, văzând în jur o promovare agresivă a mediocrității și teama de profesioniști care nu sunt lăsați să acceadă, evident, nici în funcțiile publice. Din păcate, aceasta este o explicație evidentă pentru situația în care ne aflăm.