Nouă persoane au fost reținute de procurorii DNA după perchezițiile desfășurate la Vama Halmeu, între acestea aflându-se șeful Sectorului Poliției de Frontieră Halmeu și șeful Biroului Vamal de Frontieră Halmeu. În dosar sunt cercetate alte 38 de persoane, potrivit Direcției Naționale Anticorupție.

Procurorii susțin că persoanele cercetate ar fi format un grup infracțional organizat care primea bani de la șoferii care tranzitau frontiera dintre Ucraina și România. Sumele pretinse ar fi fost cuprinse între 50 și 1.900 de euro sau echivalentul în alte valute.

Procurorii DNA - Serviciul teritorial Oradea au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu 5 octombrie 2026, față de nouă inculpați.

Este vorba despre Babici Adiel Viorel, șeful Sectorului Poliției de Frontieră Halmeu, cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, și Kis Mihai, șeful Biroului Vamal de Frontieră Halmeu. Cei doi sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată.

În același dosar au fost reținuți polițiștii de frontieră Herțeg Vasile-Iosif și Vida Remus-Vasile, acuzați de aceleași infracțiuni, precum și funcționarii vamali Hendre Nelu-Gheorghe, Urechean Sorin-Flaviu, Gîrba Marius-Adrian și Șichet Marcel-Dorel.

Alin-Gheorghe Caraba, agent de poliție de frontieră în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Halmeu, este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la luare de mită în formă continuată.

„La data de 6 octombrie 2026, opt din cei nouă inculpați vor fi prezentați Tribunalului Bihor, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile”, a anunțat DNA.

Procurorii au dispus, de asemenea, continuarea urmăririi penale față de alte 38 de persoane, ofițeri și agenți de poliție de frontieră și funcționari vamali. Acestea sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată, în calitate de autori sau complici.

Potrivit DNA, gruparea ar fi fost constituită în 2022, pe fondul creșterii traficului rutier și al transporturilor de colete și bagaje din Ucraina către teritoriul Uniunii Europene.

Procurorii susțin că Babici Adiel Viorel și Kis Mihai, în calitate de șefi ai Sectorului Poliției de Frontieră Halmeu, respectiv ai Biroului Vamal de Frontieră Halmeu, ar fi inițiat și coordonat gruparea împreună cu mai mulți polițiști de frontieră și funcționari vamali.

Conform anchetatorilor, grupul ar fi avut o structură formată din trei niveluri și ar fi urmărit coordonarea activității membrilor celor două autorități în vederea comiterii unor fapte de luare de mită, atât în legătură cu verificarea și sancționarea contravențiilor, cât și cu îndeplinirea sau neîndeplinirea altor atribuții de serviciu.

Primul nivel ar fi fost reprezentat de Babici Adiel Viorel și Kis Mihai. Potrivit DNA, cei doi ar fi coordonat activitatea grupării și ar fi stabilit modul în care aceasta urma să funcționeze.

„Cei doi ar fi folosit atribuţiile funcţiilor de conducere pentru a menţine în poziţii-cheie persoane de încredere, prin desemnarea repetată a acestora în funcţii de coordonare a turelor şi grupelor de serviciu. Persoanele de încredere ale celor doi inculpaţi ar fi format al doilea palier şi ar fi avut rolul de a coordona membrii turelor, de a colecta şi distribui banii primiţi cu titlu de mită şi de a remite liderilor o parte din sumele colectate”, se arată în comunicatul DNA.

În cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Halmeu, sumele colectate și remise lui Babici Adiel Viorel ar fi fost stabilite în funcție de tura de serviciu și de înțelegerea dintre membrii acesteia.

La Biroul Vamal de Frontieră Halmeu, persoanele din al doilea nivel ar fi stabilit „tariful” pentru fiecare vehicul. Acestea ar fi colectat aproximativ 25% din banii primiți drept mită de funcționarii vamali din tura respectivă și, după ce și-ar fi oprit o parte, ar fi remis restul banilor lui Kis Mihai.

Al treilea nivel ar fi fost format din polițiști de frontieră și funcționari vamali care efectuau controalele asupra persoanelor și vehiculelor care treceau prin Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu.

„Aceştia ar fi avut rolul de a primi sumele de bani cu titlu de mită de la şoferii care tranzitau frontiera dintre Ucraina şi România, în legătură cu modul în care îşi îndeplineau sau nu îşi îndeplineau atribuţiile de serviciu”, mai arată DNA.

În perioada 16 octombrie 2025 - 24 mai 2026, Babici Adiel Viorel ar fi primit în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, 6.450 de dolari, 2.750 de euro și alte sume de bani, precum și alte foloase necuvenite, de la polițiștii de frontieră din subordine.

Totodată, procurorii susțin că acesta ar fi pretins de la un subordonat 4.000 de euro lunar, cu titlu de mită, în legătură cu îndeplinirea sau neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

În cazul lui Kis Mihai, DNA prezintă ca exemplu perioada 27 august - 4 septembrie 2026. Potrivit procurorilor, șeful Biroului Vamal de Frontieră Halmeu ar fi primit în două rânduri, în baza aceleiași rezoluții infracționale, 800 de euro de la un funcționar vamal din subordine, cu titlu de mită.

Procurorii susțin că, în perioadele menționate, polițiștii de frontieră și funcționarii vamali ar fi primit de la șoferii care traversau frontiera dintre Ucraina și România bani în euro, dolari și alte valute, cu valori individuale cuprinse între 50 și 1.900 de euro sau echivalent.

Potrivit DNA, valoarea totală a sumelor ar fi fost de ordinul zecilor de mii de euro.

În timpul perchezițiilor desfășurate luni la locuințele inculpaților și suspecților au fost găsite sume de bani care depășesc în total 300.000 de euro sau echivalentul în alte valute. Banii au fost ridicați pentru continuarea cercetărilor.

DNA precizează că inculpaților și suspecților le-au fost comunicate calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile articolelor 307 și 309 din Codul de procedură penală.