HAI România! Florin Popescu, campionul olimpic format de Ivan Patzaichin | Povestea celor 36 de medalii







Pe apă, urmele unei curse se șterg repede, dar în istoria sportului românesc performanțele lui Florin Popescu rămân pentru totdeauna: 36 de medalii la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Campionatele Europene. Descoperă povestea canoistului care a cucerit aurul olimpic la Sydney 2000 alături de Mitică Pricop, relația sa specială cu legendarul Ivan Patzaichin – omul pe care l-a considerat „un al doilea tată” – și promisiunea pe care o duce mai departe ca antrenor al lotului național, pregătind campioni precum Cătălin Chirilă.

📌 Momente-cheie din povestea lui Florin Popescu: Începuturile la CSS Orșova, Dinamo București și întâlnirea decisivă cu Ivan Patzaichin Primele titluri mondiale în canoe de patru (Duisburg 1995, Dartmouth 1997) Cursa de aur de la Jocurile Olimpice Sydney 2000 (C2 1.000 m) și bronzul de la 500 m Tranziția către antrenorat și promisiunea făcută lui Ivan Patzaichin

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Campania Nadia10 – Provocări și Performanță

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