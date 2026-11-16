Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins luni cererea de revizuire formulată de fostul judecător Cristi Danileț în baza hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Decizia a fost pronunțată de Completul de 5 judecători în materie civilă și este definitivă.

Demersul lui Danileț a avut la bază hotărârea Marii Camere a CEDO din 15 decembrie 2025, prin care au fost stabilite criterii referitoare la libertatea de exprimare a judecătorilor.

Înalta Curte a precizat însă că respingerea cererii nu pune în discuție constatările instanței europene, ci privește exclusiv îndeplinirea condițiilor legale necesare pentru redeschiderea unei hotărâri definitive.

Potrivit comunicatului ÎCCJ, una dintre condițiile care nu au fost îndeplinite este existența unor consecințe grave care să continue să se producă în prezent asupra situației fostului magistrat.

Judecătorii au avut în vedere faptul că sancțiunea disciplinară aplicată lui Cristi Danileț a constat în reducerea cu 5% a indemnizației pentru o perioadă de două luni. Efectele acesteia au fost limitate în timp și s-au încheiat la scurt timp după pronunțarea hotărârii, sancțiunea fiind ulterior radiată de drept.

De asemenea, ÎCCJ a reținut că hotărârea contestată nu a influențat soluțiile pronunțate în alte dosare care au vizat răspunderea disciplinară a fostului judecător.

Instanța supremă a subliniat totodată că hotărârea Marii Camere a CEDO este obligatorie pentru statul român și pentru toate autoritățile sale, inclusiv pentru instanțele judecătorești. Standardele europene privind libertatea de exprimare a magistraților trebuie respectate și aplicate de autoritățile administrative și judiciare.

Motivarea completă a deciziei Înaltei Curți urmează să fie publicată după redactare.

Cristi Danileț s-a pensionat în ianuarie 2024, la vârsta de 48 de ani, după 25 de ani de activitate în magistratură. Potrivit propriilor declarații publice, pensia sa de serviciu este de aproximativ 25.000 de lei brut lunar.