Cristi Danileț s-a retras la 48 de ani. Judecătorul se va bucura de o pensie specială consistentă

Cristi Danileț a decis să se retragă din activitate și să iasă la pensie, la vârsta de 48 de ani. El a fost exclus de trei ori din magistratură, de CSM, însă a obținut câștig de cauză la Înalta Curte.

Judecătorul a ales să renunțe la carieră, chiar dacă Înalta Curte de Casație și Justiție l-a repus în funcție după ce a fost exclus din magistratură. Inspecția Judiciară a încercat să obțină înlăturarea sa, de trei ori. De fiecare dată, judecătorul Cristi Danileț a câștigat procesele.

Secția pentru judecători a CSM urmează să analizeze cererea de pensionare depusă de judecătorul în vârstă de 48 de ani. Danileț activează în prezent la Tribunalul Cluj, potrivit agendei instituției. Ședința CSM este programată pentru 10 ianuarie, ocazie cu care vor fi analizate cererile de pensionare formulate de 16 judecători.

Judecătorul Cristi Danileţ a fost exclus din magistratură, de CSM, pentru prima oară în decembrie 2021. El a fost sancționat pentru filmulețele postate pe rețelele de socializare. Este vorba de două postări pe reţeaua TikTok, despre care judecătorul a spus că nu au legătură cu justiţia, ci se referă la viaţa privată. El se filmase în timp ce făcea mișcări de karate sau tăind gardul viu.

În mai 2022, Consiliul Superior al Magistraturii l-a exclus din magistratură pentru a doua oară. De această dată, motivul invocat a fost acela că ar fi făcut politică. Cristi Danileț a fost implicat în activitatea unor ONG-uri din care făcea parte. Judecătorul s-a apărat arătând că cele două ONG-uri care au difuzat comunicate critice la adresa Guvernului, pentru care a fost sancționat, sunt asociaţii apolitice.

În iulie 2022, judecătorul Cristi Danileț a fost exclus pentru a treia oară din magistratură de către Secția pentru judecători a CSM. De această dată a fost invocată o abatere disciplinară în exercitarea funcției. I s-a reproșat că a lăsat în libertate traficanți de droguri printr-o eroare procedurală pe care a încercat-o să o acopere prin mijloace nelegale.

De fiecare dată, magistratul a contestat decizia de excludere și a obținut câștig de cauză în instanță. Ultima oară, ÎCCJ a transformat excluderea în diminuare a indemnizaţiei cu 25%, pe o perioadă de 6 luni.

Judecătorul și-a motivat solicitarea de pensionare spunând că s-a săturat să facă naveta între Oradea și Cluj Napoca. Magistratul s-a stabilit în Bihor încă din anul 2020, având domiciliul înscris în cartea de identitate.

El a precizat, pentru presa bihoreană că în luna ianuarie a anului trecut a adunat 25 de ani de vechime în magistratură. Și cum i-a fost refuzat transferul, de către CSM, de la Tribunalul Cluj la cel din Bihor, a decis să se retragă. El va beneficia de o pensie specială consistentă.

„Am depus încă din 2022 o cerere de transfer de la Tribunalul Cluj la Tribunalul Bihor, dar din păcate CSM a refuzat să o soluționeze, în mod complet nejustificat. Acum câteva luni am cerut din nou soluționarea cererii, dar tot fără rezultat. Or, eu fac naveta săptămânal de la Oradea, oboseala și cheltuielile sunt foarte mari și nu mai are rost să stau așa. Am și eu un anumit nivel de suportabilitate”, a spus Cristi Danileț, citat de Bihoreanul.