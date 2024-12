Monden Detalii neștiute despre Georgiana Ene, câștigătoarea Master Chef 2024







În urma unei competiții strânse, Georgiana Ene este câștigătoarea Master Chef 2024. Concurenta a reușit să impresioneze juriul prin creativitatea sa și prin îndemânarea remarcabilă.

Finala MasterChef 2024

În cadrul finalei, pentru felul principal, Georgiana Ene a preparat rață cu piure de sfeclă, iar Gabriel s-a gândit la carne de cerb cu dovleac și gutuie, în timp ce Sebi Dascălu a preparat lostriță. Cel din urmă a fost eliminat, în cursă rămânând doar cei doi.

Deserul Georgianei a fost exotic garden (crocant din pastă de susan negru, fructul pasiunii și mango și sponge de matcha), iar Gabriel a gătit prăjitură cu cremă de colivă.

În final, cei trei chefi Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au hotărât că Georgiana Ene merită să câștige MasterChef 2024.

Reacția Georgianei Ene

În urma victoriei, campioana a primit suma de 75.000 de euro. În culmea fericirii, aceasta le-a mulțumit prietenilor care au susținut-o pe parcursul emisiunii.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat ideea să mă înscriu la MasterChef. Mulțumesc familiei, mamei mele pentru că a fost la fel de exigentă ca chef Dumitrescu și de asta am ajuns unde am ajuns. Prietenilor care sunt aici și celor de acasă, care m-au susținut. Chefilor, pentru că au avut răbdare cu mine. Și, bineînțeles echipei MasterChef!”, a declarat aceasta.

Cum s-a schimbat viața Georgianei Ene

Aceasta locuiește în Barcelona de opt ani, unde lucrează ca manager de vânzări. Consideră că este o fire ambițioasă, creativă și pozitivă. Lupta sa cu boala i-a schimbat perspectiva asupra vieții, făcând-o mai dornică și mai determinată să se bucure de fiecare clipă.

Într-un interviu, ea a mărturisit cum a descoperit pasiunea pentru gătit: „Povestea mea cu bucătăria a început de mult, de mică îmi plăcea să stau în bucătărie, doar că, eu am făcut-o mai mult de nevoie, pentru că eram fițoasă la mâncare. Îmi place să studiez mult și să aflu ceea ce este în spatele produsului final și am văzut multe programe de gătit, pe care îmi place să le recreez. De când a început MasterChef, am mâncat fiecare ediție pe pâine”.