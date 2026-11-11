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Diana Șoșoacă, trimisă în judecată pentru ultraj asupra a doi polițiști. „Cum se apropie unul de mine, îi zbor creierii!”

Diana Șoșoacă, trimisă în judecată pentru ultraj asupra a doi polițiști. „Cum se apropie unul de mine, îi zbor creierii!”Diana Șoșoacă. sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Parchetul General a sesizat instanța Înaltei Curți de Casație și Justiție cu rechizitoriul prin care Diana Şoşoacă, membră a Parlamentului European a fost trimisă în judecată pentru ultraj împotriva a doi polițiști.

Șoșoacă, trimisă în judecată pentru ultraj

Conform rechizitoriulu, ea ar fi agresat verbal şi ameninţat doi poliţişti care s-au deplasat la domiciliul său pentru a-i înmâna un proces-verbal de contravenţie.

Incidentul a avut loc în data de 15 decembrie 2024. În acea zi, doi poliţişti, angajaţi ai unei secţii din Bucureşti, s-au prezentat la locuinţa europarlamentarei pentru a-i comunica o amendă contravenţională. După ce şi-au declinat calitatea şi au explicat motivul prezenţei lor, femeia ar fi reacţionat agresiv, invocând funcţia pe care o deţine.

Procurorii arată că aceștia și-au declinat calitatea și i-au comunicat inculpatei motivul pentru care se află la fața locului.

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Urmărirea pe stradă a „scârbelor nenorocite”

Procurorii susțin că inculpata, care s-a prevalat de calitatea sa de demnitar, a început să manifeste un comportament agresiv față de polițiști. Astfel, a refuzat primirea amenzii și a împiedicat organele de poliție să afișeze amenda pe ușa locuinței.

Diana Șoșoacă

Diana Șoșoacă. Sursă foto: Captură video Facebook

Ulterior, europarlamentara i-a urmărit ulterior pe cei doi pe stradă şi le-a adresat expresii și cuvinte jignitoare („fir-ar mama lor de scârbe”; „mama voastră de nenorociți ordinari”; „scârbe nenorocite”), iar ulterior i-ar fi amenințat prin intermediul unei transmisii live realizată pe TikTok și Facebook.

Șoșoacă: Până la urmă cred că-mi iau armă

„În cursul transmisiei live, inculpata a folosit expresii ca: «Mamă, dacă… dacă, n-oi pune eu bâta pe ăștia până la urmă… de, de., m-am săturat», «Până la urmă cred că-mi iau armă. Cum se apropie unul de mine, îi zbor creierii. Deci nu mai… M-am săturat.»; «Bă, deci într-o zi, cred că dau cu ei de toți pereții.»; «O să angajăm niște bodyguarzi, mamă, să-i las acasă. Cum se apropie unul de ușă, pac, să-i zboare creierii.»”, se arată în rechizitoriu.

Potrivit anchetatorilor, cei doi poliţişti au aflat despre ameninţări după ce au vizionat înregistrările publicate de inculpată pe reţelele sociale. Mesajele le-ar fi provocat o puternică stare de temere.

Faptele au avut loc în legătură cu înmânarea unui proces-verbal de sancţionare contravenţională întocmit la 24 noiembrie 2024, în ziua primului tur al alegerilor prezidenţiale, europarlamentara s-ar fi filmat în cabina de vot şi ar fi publicat imaginile, încălcând astfel prevederile Legii nr. 370/2004 privind alegerea Preşedintelui României.

Rechizitoriul a fost înaintat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanţa competentă să judece cauza în primă instanţă.

Diana Șoșoacă a mai fost trimisă în judecată, împreună cu fostul ei șoț, în iulie 2026. În această cauză, europarlamentara e acuzată de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal.

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