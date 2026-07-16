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Diana Șoșoacă și fostul său soț, Silvestru, trimiși în judecată în dosarul privind sechestrarea jurnaliștilor italieni

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Diana Șoșoacă și fostul său soț, Silvestru, trimiși în judecată în dosarul privind sechestrarea jurnaliștilor italieniDiana Șoșoacă. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat, joi, trimiterea în judecată a europarlamentarei Diana Șoșoacă pentru patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal. Faptele reținute de procurori ar fi fost comise în decembrie 2021, când aceasta era senator în Parlamentul României.

În același dosar a fost trimis în judecată șiSilvestru Șoșoacă, acuzat de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal și de lovire sau alte violențe.

Acuzațiile care i se aduc Dianei Șoșoacă și fostului soț

Anchetatorii susțin că, în data de 10 decembrie 2021, cei doi inculpați au lipsit de libertate patru persoane, trei persoane vătămate și un martor, care fuseseră invitate la cabinetul de avocat al Dianei Șoșoacă din București pentru realizarea unui interviu.

„În data de 10 decembrie 2021, cei doi inculpaţi au lipsit de libertate patru persoane (trei persoane vătămate şi un martor), care fuseseră invitate în incinta cabinetului de avocat din Bucureşti al inculpatei în vederea realizării unui interviu. În acelaşi context, cel de al doilea inculpat a exercitat acte de violenţă asupra uneia dintre persoanele vătămate, lovind-o cu pumnii în zona umărului şi peste braţ şi smulgându-i masca sanitară de pe faţă”, au transmis procurorii.

Diana Șoșoacă și Silvestru

Sursa Foto: Arhiva EVZ

Potrivit rechizitoriului, incidentul ar fi fost provocat de nemulțumirea Dianei Șoșoacă față de întrebările adresate de unul dintre jurnaliști.

„Acţiunea de lipsire de libertate a fost generată de nemulţumirea inculpatei cu privire la întrebările adresate de una dintre persoanele vătămate (jurnalist) şi nicidecum de comiterea unor infracţiuni de către persoanele vătămate, acestea fiind supravegheate pe tot parcursul interviului de către celălalt inculpat şi un martor”, se arată în comunicatul Parchetului.

Dosarul ajunge la Înalta Curte

Procurorii au precizat că presupusele fapte nu intră sub protecția imunității parlamentare, aceasta fiind limitată la voturile și opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

Rechizitoriul a fost transmis Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța competentă să judece cauza.

În cursul anchetei, Parchetul General a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă, iar solicitarea a fost aprobată de eurodeputați.

Incidentul cu jurnaliștii italieni

Cauza are legătură cu incidentul petrecut în urmă cu aproape patru ani, când Diana Șoșoacă și fostul său soț au fost acuzați că au sechestrat și agresat o echipă de jurnaliști italieni venită să realizeze un interviu.

Diana Șoșoacă a respins în repetate rânduri acuzațiile formulate de procurori, susținând că dosarul reprezintă „o încercare jalnică” de intimidare.

„Ameninţările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceţi în cătuşe, pentru că nu am furat, nu am minţit şi nu am trădat România”, declara europarlamentara în septembrie 2025.

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