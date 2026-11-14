O cantitate impresionantă de parfumuri suspectate că sunt contrafăcute a fost descoperită de polițiștii de frontieră în urma unui control efectuat la Calafat. Peste 17.000 de flacoane, care purtau însemnele unor mărci cunoscute, erau transportate cu un autocamion înmatriculat în Bulgaria. Valoarea estimată a mărfurilor depășește 4,3 milioane de lei, arată Poliția de Frontieră.

Controlul a avut loc pe 12 noiembrie 2026, în jurul orei 17:00, în parcarea din apropierea stației de taxare a podului Calafat–Vidin, pe DN 56, pe sensul de intrare în România dinspre Bulgaria.

Potrivit Poliției de Frontieră, verificarea a fost organizată în urma unei analize de risc, în timpul unei acțiuni de tip BLITZ desfășurate pentru reducerea riscurilor la granițele țării.

„În data de 12 noiembrie 2026, în jurul orei 17:00, în parcarea din proximitatea stației de taxare a podului Calafat–Vidin, pe DN 56, pe sensul de deplasare dinspre Bulgaria către România, polițiștii de frontieră au desfășurat o acțiune de tip BLITZ, în cadrul Planului de măsuri instituțional pentru diminuarea riscurilor la frontierele României”, transmite Poliția de frontieră.

Autocamionul era înmatriculat în Bulgaria și condus de un cetățean bulgar în vârstă de 45 de ani. Acesta se deplasa pe ruta Bulgaria–România și transporta diferite bunuri în regim de coletărie.

În timpul verificărilor, polițiștii au descoperit în compartimentul de marfă 10 paleți cu cutii de carton. În interiorul acestora se aflau mii de flacoane de parfum care purtau însemnele unor branduri cunoscute.

„Cu ocazia efectuării controlului asupra mijlocului de transport, în compartimentul de marfă, printre bunurile transportate, au fost identificați 10 paleți încărcați cu cutii de carton. În interiorul acestor cutii au fost descoperite 17.274 de flacoane de parfum purtând însemnele unor mărci cunoscute, existând suspiciunea rezonabilă că produsele sunt contrafăcute”, se precizează în comunicat.

Șoferul nu a putut prezenta documente care să ateste proveniența parfumurilor și nici acordul titularilor mărcilor pentru comercializarea acestora.

Cele 17.274 de flacoane au fost ridicate de autorități pentru continuarea verificărilor. Potrivit estimărilor, valoarea acestora ar fi de aproximativ 4.318.000 de lei dacă ar fi fost comercializate ca produse originale ale mărcilor respective.

Polițiștii de frontieră au deschis cercetări pentru punerea în circulație a unor produse care poartă o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, fără acordul titularului și cu posibilitatea prejudicierii acestuia.

La finalizarea cercetărilor, urmează să fie propuse măsurile legale prin intermediul unității de parchet.