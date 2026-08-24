Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) alături de polițiști au desfășurat o acțiune de amploare pe teritoriul României, executând 16 percheziții domiciliare în capitală și în mai multe județe din țară. Vizată este o structură infracțională complexă specializată în furnizarea de servicii de transport ilegal pentru rețelele de narco-traficanți albanezi. Dosarul penal instrumentat de procurorii de la Structura Centrală vizează infracțiuni grave de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată, dar și spălare a banilor.

Anchetatorii au efectuat descinderi la adresele unor persoane fizice și la sediile unor firme din municipiile Timișoara, Satu Mare, Oradea și Câmpulung Moldovenesc, precum și în județele Maramureș, Satu Mare, Timiș și Mehedinți. Toate persoanele vizate urmează să fie conduse pentru audieri la sediul DIICOT Structura Centrală din București.

Potrivit anchetatorilor, bazele rețelei au fost puse în toamna anului 2023 de către cinci suspecți, dintre care patru bărbați și o societate comercială de transport internațional. Ulterior, gruparea a crescut prin aderarea altor membri, atât cetățeni români, cât și străini. Structura funcționa pe un model piramidal, având ca scop obținerea unor profituri uriașe din transportul unor cantități impresionante de substanțe interzise din Spania către diverse destinații europene. Transporturile se realizau prin intermediul unor TIR-uri prevăzute cu spații de stocare special amenajate și ascunse.

„Din probatoriul administrat până în prezent a reieşit că, începând cu luna septembrie 2023, 5 suspecţi (patru bărbaţi şi o societate comercială cu profil de transport internaţional) au constituit un grup infracţional organizat de tip piramidal, la care au aderat ulterior alţi membri, cetăţeni români şi străini, având ca scop obţinerea unor importante sume de bani din procurarea şi transportarea, din Spania către diverse state europene, a unor cantităţi de ordinul sutelor de kilograme de droguri de risc şi mare risc, respectiv rezină de canabis, canabis şi cocaină, prin utilizarea de ansambluri rutiere de mare tonaj (TIR-uri), prevăzute cu compartimente ascunse”, arată DIICOT.

În mecanismul ilegal au fost atrase ulterior încă zece persoane, respectiv nouă bărbați și o femeie, dar și patru societăți comerciale destinate să asigure o acoperire legală pentru cursele efectuate. Un rol important în sprijinirea activității infracționale l-a avut partenera de viață a unuia dintre liderii rețelei.

Modul de lucru al grupării era extrem de bine pus la punct. După primirea comenzilor de la narco-traficanții albanezi, coordonatorii rețelei aflați în România transmiteau instrucțiunile către membrii de pe palierele inferioare. Ei asigurau vehiculele, recrutau șoferii și monitorizaw deplasarea autocamioanelor pe traseele europene.

În cazurile în care transporturile erau interceptate de polițiile din străinătate, liderii interveneau imediat pentru a le asigura asistență juridică șoferilor prinși în flagrant și pentru a monitoriza dosarele penale, încercând să prevină eventualele scurgeri de informații care i-ar fi putut incrimina.

„Ca mod de operare, ulterior primirii comenzilor pentru efectuarea transporturilor de droguri de la narco-traficanţii albanezi, liderii grupului infracţional organizat, aflaţi în România, le-au transmis membrilor aflaţi pe celelalte paliere ale grupării, coordonatele pentru operationalizarea transporturilor, respectiv au făcut aranjamentele necesare pentru implicarea şoferilor şi pentru asigurarea auto vehiculelor, monitorizând apoi, tot din România, derularea transporturilor, iar în situaţia când acestea au fost capturate de autorităţile altor state, au realizat demersuri pentru asigurarea asistenţei juridice a şoferilor prinşi în flagrant, urmărind, totodată, să aibă acces la dosarele penale, pentru a verifica dacă nu există indicii care să ducă la lideri”, au stabilit anchetatorii.

Mecanismul prin care rețeaua oferea transport la comandă pentru alte grupări criminale, din punctele de intrare ale drogurilor în Europa către piețele de destinație, reprezintă o aplicare tipică a conceptului de servicii infracționale externalizate.

Pentru destructurarea rețelei a fost necesară o colaborare judiciară și polițienească extinsă la nivel european în perioada 2023-2026. Prin intermediul Eurojust și Europol, organele de urmărire penală din România au cooperat strâns cu autoritățile din Franța, Spania, Italia și Germania.

Pe baza informațiilor oferite de anchetatorii români, autoritățile străine au reușit să captureze patru transporturi majore. În total, au fost confiscate peste 1,7 tone de substanțe interzise, incluzând 114 kilograme de cocaină, peste 228 kilograme de canabis și aproape 1,38 tone de hașiș. Valoarea drogurilor confiscate este estimată la 9,6 milioane de euro pe piața en-gros și la aproximativ 25 de milioane de euro pe piața de distribuție la nivel en-detail.

Severitatea activității grupului a atras atenția structurilor internaționale. În cursul anului 2025, la solicitarea părții române, Europol l-a inclus pe liderul român al rețelei în categoria persoanelor catalogate drept High Value Target. Această calificare este acordată exclusiv infractorilor care generează amenințări transfrontaliere majore și ale căror acțiuni afectează cel puțin două state membre ale Uniunii Europene.

În plus, ancheta a scos la iveală faptul că liderul grupării utiliza aplicații de comunicare criptată folosite frecvent în mediile narco-traficului. Datele obținute de la autoritățile franceze prin Ordin European de Anchetă constituie probe solide în dosar.

„De asemenea, probele administrate în cadrul urmăririi penale au arătat că liderul grupului infracţional organizat a fost utilizator al unei aplicaţii criptate folosite de către traficanţii de droguri, date ce au fost solicitate şi transmise prin Ordin European de Anchetă, de la autorităţile franceze. Astfel, în acord şi cu jurisprudenţa altor state membre ale UE, acestea vor fi utilizate ca mijloace de probă ce demonstrează conexiunile de lungă durată ale liderului cu grupările de traficanţi de droguri albanezi, precum şi perseveranţa sa în activitatea infracţională”, a menţionat DIICOT.

Operațiunea de amploare derulată de Structura Centrală DIICOT beneficiază de suportul de specialitate al polițiștilor din cadrul serviciilor de combatere a criminalității informatice și macrocriminalității economice, al brigăzilor din subordinea DCCO, precum și al luptătorilor de la Serviciul Intervenții și Acțiuni Speciale și din cadrul structurilor județene de acțiuni speciale.