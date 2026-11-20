Viceprim-ministrul Marian Neacșu, ministrul Afacerilor Interne, s-a întâlnit vineri, 20 noiembrie, la București, cu omologul său din Republica Moldova, Daniella Misail-Nichitin. Cei doi oficiali au discutat despre reducerea aglomerației din punctele de trecere a frontierei, îmbunătățirea controalelor și intensificarea acțiunilor comune împotriva criminalității transfrontaliere.

Autoritățile române au constituit un grup de lucru interinstituțional pentru identificarea soluțiilor care să permită creșterea capacității de control la frontiera cu Republica Moldova. Grupul reunește instituții din cadrul Guvernului României și are responsabilitatea de a monitoriza aplicarea măsurilor destinate fluidizării circulației persoanelor și mărfurilor.

Inițiativa a fost prezentată de Marian Neacșu în cadrul discuțiilor cu delegația Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova, desfășurate la București.

Întâlnirea de vineri a reprezentat o continuare a discuțiilor purtate de cei doi miniștri în luna octombrie, la Chișinău, când au fost stabilite primele măsuri pentru îmbunătățirea circulației la punctele de trecere a frontierei.

Oficialii au analizat rezultatele inițiale ale acestor măsuri, precum și modul în care instituțiile responsabile au colaborat pentru reducerea timpilor de așteptare. Potrivit informațiilor prezentate în urma întâlnirii, autoritățile celor două state au intervenit coordonat pentru îmbunătățirea condițiilor de traversare a frontierei.

Grupul de lucru constituit în România va urmări aplicarea unor soluții pentru creșterea capacității de control, fără diminuarea standardelor de securitate.

Marian Neacșu și Daniella Misail-Nichitin au convenit să continue măsurile deja începute, astfel încât circulația cetățenilor și a transportatorilor să se desfășoare în condiții mai bune.

O altă temă abordată la București a fost colaborarea dintre instituțiile de ordine publică ale celor două state.

Vizita delegației din Republica Moldova a inclus consultări tehnice între reprezentanții conducerilor Polițiilor de Frontieră și Polițiilor naționale din România și Republica Moldova. Discuțiile au vizat evaluarea operațiunilor comune și stabilirea priorităților pentru perioada următoare, în contextul situației de securitate din regiune.

Printre domeniile în care autoritățile urmăresc consolidarea colaborării se numără combaterea traficului de droguri, de persoane și de arme, precum și prevenirea contrabandei. De asemenea, au fost discutate măsuri pentru contracararea amenințărilor hibride și îmbunătățirea schimbului de informații între instituțiile celor două țări.

Reprezentanții ministerelor au convenit asupra continuării acțiunilor comune și a dezvoltării mecanismelor de intervenție coordonată în cazul unor amenințări de securitate.

În cadrul întrevederii, Marian Neacșu a reafirmat disponibilitatea autorităților române de a sprijini instituțiile din Republica Moldova în procesul de aliniere la standardele europene din domeniul afacerilor interne.

Sprijinul propus include transferul de experiență acumulată de România în aplicarea normelor europene, dar și dezvoltarea capacității instituționale și operaționale a structurilor de la Chișinău.

Cei doi miniștri au analizat posibilitatea organizării unor programe comune de pregătire pentru specialiști, a schimburilor de experiență și a unor proiecte bilaterale finanțate din fonduri europene.

Unul dintre obiective este îmbunătățirea interoperabilității dintre instituțiile celor două state, pentru facilitarea cooperării și pregătirea Republicii Moldova în vederea integrării în spațiul european de securitate.

La finalul întrevederii, Marian Neacșu și Daniella Misail-Nichitin au stabilit să mențină un dialog permanent privind evoluția măsurilor adoptate.

Instituțiile responsabile vor continua să urmărească aplicarea soluțiilor pentru fluidizarea traficului la frontieră și consolidarea cooperării operative.

Măsurile discutate vizează atât persoanele care traversează frontiera dintre România și Republica Moldova, cât și transportatorii care desfășoară activități economice între cele două state.