Republica Moldova. Noua componență a Adunării Populare din Găgăuzia ar putea avea o poziție mult mai conflictuală față de autoritățile centrale de la Chișinău. Cel puțin opt dintre cei 13 candidați care au obținut deja mandate din primul tur al alegerilor ar avea conexiuni cu rețeaua lui Ilan Șor sau cu structuri apropiate Moscovei. Avertismentul a fost lansat de jurnalistul Mihail Sirkeli, redactor-șef al portalului Nokta.md, în cadrul emisiunii „În Profunzime”.

Mihail Sirkeli afirmă că a analizat profilurile celor 13 candidați care au obținut mandate în primul tur. Acesta a identificat opt persoane care ar avea legături cu rețeaua lui Ilan Șor sau cu alte structuri apropiate Moscovei. Potrivit jurnalistului, deși unii dintre aceștia au candidat oficial în calitate de independenți, activitatea și conexiunile lor politice ar indica apropierea de aceste grupări.

Printre persoanele menționate se numără Ivan Burgudji, Panov, Ianioglu, Grigori Diulgher și Alexandr Diulgher. Despre ultimul, jurnalistul susține că ar fi promovat inclusiv inițiativa privind retragerea autonomiei găgăuze din platforma de dialog cu autoritățile centrale de la Chișinău.

Sirkeli a vorbit și despre apariția structurii „111”, înaintea scrutinului. Aceasta ar fi promovat mesaje critice și un discurs agresiv la adresa autorităților centrale, invocând apărarea autonomiei găgăuze și articolul 111 din Constituție.

Jurnalistul susține că influența acestor grupări nu se limitează la deputații deja aleși. Și printre candidații care urmează să lupte în turul doi pentru mandatele rămase s-ar afla mai multe persoane cu legături similare.

„De la cei 13, deja opt sunt conectați cu Moscova. Foarte loiali Moscovei și sunt deja acolo. De la cei care au trecut în turul doi, iarăși numărăm un număr foarte mare de oameni care sunt conectați cu diferite structuri ale Moscovei în toată UTA Găgăuzia”, a declarat Mihail Sirkeli.

În opinia sa, noua Adunare Populară ar putea avea o activitate mult mai intensă în confruntările politice cu autoritățile centrale decât legislativul precedent.

„Adunarea Populară precedentă, deși a fost loială Moscovei, nu a fost atât de vocală și nu a fost atât de capabilă să creeze zgomot și probleme Chișinăului, cum va fi componența următoare”, a avertizat jurnalistul.

Unul dintre candidații aleși din primul tur asupra căruia Mihail Sirkeli a insistat în mod special este Ivan Burgudji. Jurnalistul îl descrie drept o figură radicală a mișcării separatiste din Găgăuzia.

Potrivit lui Sirkeli, Burgudji ar fi condus formațiunea paramilitară „Batalionul Bugeac”, activă la începutul anilor '90. Acesta ar fi fost implicat și în transportarea armamentului din regiunea transnistreană în Găgăuzia.

Jurnalistul a amintit și de declarațiile mai vechi ale lui Burgudji, în care acesta ar fi susținut că autonomia ar putea deveni un stat independent și ar avea suficiente resurse pentru a supraviețui fără Republica Moldova.

„El este autorul acelei așa-zise legi a statutului amânat al Autonomiei Găgăuze, care a fost votată în 2013. Și el, evident, va crea acolo atmosferă în Adunarea Populară”, a afirmat Sirkeli.

Acesta a făcut referire și la un interviu acordat în 2022 publicației „Novaia Gazeta Europa”. Atunci, Burgudji ar fi amenințat că Moscova ar putea lansa o rachetă asupra Chișinăului dacă autoritățile centrale s-ar opune. Totodată, jurnalistul a amintit că Burgudji a fost condamnat în 2007 la 12 ani de închisoare. Acesta ar fi fost eliberat la începutul anului 2008, după recalificarea acuzațiilor și aplicarea unei amnistii.

La alegerile pentru Adunarea Populară, Ivan Burgudji a obținut 374 de voturi și a câștigat un mandat de deputat.

Avertismentele lansate de Mihail Sirkeli nu se referă doar la viitoarele confruntări politice dintre Comrat și Chișinău. Jurnalistul consideră că Rusia ar avea un plan mai amplu, care ar viza modificarea structurii statului și încetinirea integrării europene a Republicii Moldova.

Potrivit acestuia, Moscova ar urmări federalizarea țării, iar ulterior organizarea unor referendumuri privind independența Găgăuziei și a regiunii transnistrene, în momentul în care Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană.

Sirkeli a făcut trimitere la un document intitulat „Viziunea Moscovei asupra arhitecturii de securitate în Europa”, în care, potrivit afirmațiilor sale, ar fi descrise asemenea obiective.

„Moscova vrea federalizarea Republicii Moldova. Moscova vrea referendum de independență în UTA Găgăuzia și în regiunea transnistreană în momentul în care Republica Moldova intră în Uniunea Europeană”, a declarat jurnalistul.

În opinia sa, noua componență a Adunării Populare ar putea contribui la pregătirea terenului pentru asemenea scenarii. El a atras atenția că printre persoanele alese sau aflate în competiția pentru mandatele rămase se numără și oameni care ar fi participat la organizarea referendumului din 2014 din Găgăuzia.

Jurnalistul a mai avertizat asupra posibilității ca acțiunile politice din autonomie și cele din regiunea transnistreană să fie coordonate, în eventualitatea unor schimbări la Tiraspol.

Mihail Sirkeli consideră că autoritățile centrale trebuie să adopte o poziție mai fermă atunci când instituțiile autonomiei iau decizii care ar putea încălca legislația națională sau afecta angajamentele europene ale Republicii Moldova.

Jurnalistul propune crearea unui mecanism prin care toate actele adoptate de Adunarea Populară să fie verificate prin prisma a trei criterii. Este vorba despre respectarea Constituției, încadrarea în atribuțiile legale ale autonomiei și compatibilitatea cu reformele social-economice asumate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană.

„Chișinău trebuie să fie mai decisiv în asigurarea interesului Chișinăului și asigurarea securității naționale”, a declarat Sirkeli.

În același timp, jurnalistul consideră că autoritățile nu trebuie să renunțe la dialogul cu locuitorii Găgăuziei. El a pledat pentru susținerea presei independente și a organizațiilor societății civile din regiune. Totodată, orice încălcare a legii ar trebui să aibă consecințe, iar actele considerate neconstituționale să fie contestate în instanță.

Alegerile din Găgăuzia nu s-au încheiat odată cu primul tur. Pe 29 noiembrie este programată o nouă rundă de vot pentru mandatele rămase în Adunarea Populară, dar și pentru alegerea bașcanului.

În cursa pentru funcția de guvernator al autonomiei au ajuns Alexandr Stoianoglo și Fiodor Găgăuz. Cei doi au obținut cele mai multe voturi la scrutinul din 15 noiembrie, fără ca vreunul să întrunească majoritatea necesară pentru câștigarea mandatului din primul tur.