Republica moldova. În timp ce patriarhul rus Kirill susține războiul declanșat de Moscova împotriva Ucrainei, la Chișinău primește felicitări și elogii. Mitropolia Moldovei, aflată sub autoritatea canonică a Patriarhiei Moscovei, îl laudă pentru promovarea „duhului păcii”, iar Igor Dodon îi apreciază contribuția la „păstrarea valorilor spirituale și morale”. Niciunul dintre mesajele de felicitare nu amintește însă de sprijinul public acordat de liderul Bisericii Ruse invaziei Ucrainei.

Cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova i-a transmis lui Kirill un mesaj oficial de felicitare. Reprezentanții Mitropoliei își exprimă respectul și prețuirea față de activitatea patriarhului rus și îi urează sănătate, pace sufletească și ajutor divin.

Scrisoarea, semnată de Mitropolitul Vladimir, îl prezintă pe Kirill drept un model de dăruire pastorală și un promotor al păcii. Formulările sunt cu atât mai remarcabile cu cât patriarhul rus a susținut în repetate rânduri invazia Ucrainei.

La rândul său, Igor Dodon, deputat și președinte al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, s-a grăbit să-i transmită felicitări patriarhului rus. Politicianul a publicat vineri, 20 noiembrie, un mesaj în care îi apreciază contribuția la consolidarea credinței ortodoxe și la „păstrarea valorilor spirituale și morale”.

„Îl felicit pe Sanctitatea Sa, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kirill, cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani. Slujirea îndelungată a Bisericii, contribuția la consolidarea credinței ortodoxe, la păstrarea valorilor spirituale și morale, precum și eforturile depuse pentru apărarea unității lumii ortodoxe merită un profund respect”, a scris Dodon pe rețelele de socializare.

Liderul socialiștilor i-a urat sănătate, putere și ani îndelungați. „Fie ca Domnul să vă întărească și în continuare în această misiune plină de responsabilitate”, a adăugat el.

Din februarie 2022, când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, Kirill a susținut în repetate rânduri acțiunile Kremlinului. Patriarhul a justificat războiul și l-a prezentat inclusiv ca pe o confruntare spirituală împotriva răului.

Pozițiile sale au atras sancțiuni din partea mai multor state. Estonia și Lituania i-au interzis intrarea pe teritoriul lor. Cehia, Marea Britanie, Canada, Australia și Ucraina au impus sancțiuni economice și financiare, inclusiv înghețarea activelor.

La nivelul Uniunii Europene, tentativele de sancționare a patriarhului au eșuat. În iulie 2026, Bulgaria s-a opus includerii sale în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sofia a argumentat că măsura nu ar avea un impact economic semnificativ și ar putea fi exploatată de Moscova în scopuri propagandistice. În 2022, o inițiativă similară fusese blocată de Ungaria.

Există și o contradicție pe care felicitările de acum o readuc în atenție. În octombrie 2023, Mitropolitul Vladimir îi scria chiar patriarhului Kirill că Biserica Ortodoxă din Moldova pierde din popularitate din cauza legăturilor cu Rusia, în contextul războiului din Ucraina.

În scrisoare, Vladimir avertiza asupra riscului unui „faliment instituțional” al Bisericii și semnala creșterea influenței Mitropoliei Basarabiei.

Cu toate acestea, Mitropolitul Vladimir a continuat să participe la lucrările Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse de la Moscova. Mitropolia Moldovei a condamnat în repetate rânduri atrocitățile războiului și a transmis mesaje de pace. Cu toate acestea a păstrat legătura canonică și instituțională cu Patriarhia Moscovei.