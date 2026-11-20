Fostul fotbalist Gabriel Tamaș a fost plasat în arest la domiciliu, după ce a fost reținut într-un dosar de lovire sau alte violențe. Decizia a fost luată de magistrați în urma unui incident petrecut miercuri, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei, unde doi bărbați ar fi fost agresați fizic. Poliția Capitalei a anunțat că cercetările continuă sub supravegherea procurorilor.

Dosarul este instrumentat de polițiștii Secției 27, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, iar cercetările vizează infracțiunea de lovire sau alte violențe.

Incidentul s-a produs miercuri, pe o stradă din Sectorul 3 al Bucureștiului. Polițiștii Secției 27 au fost solicitați să intervină în urma unui apel la 112, prin care a fost semnalat un conflict între trei persoane.

La sosirea echipajelor, agenții au identificat un bărbat de 43 de ani, suspectat că i-ar fi agresat fizic pe alți doi bărbați, în vârstă de 33 și 38 de ani.

Cele două persoane au primit sprijin din partea polițiștilor, însă au transmis inițial că nu doresc să depună plângeri penale. De asemenea, au refuzat să fie transportate la spital.

Situația a continuat după intervenția echipajelor, întrucât bărbatul de 43 de ani nu s-a conformat indicațiilor agenților și a avut un comportament recalcitrant.

Poliția Capitalei a transmis că fostul fotbalist a refuzat să coopereze cu agenții prezenți la fața locului, motiv pentru care aceștia au decis să îl încătușeze și să îl conducă la sediul secției.

„Întrucât, la faţa locului, bărbatul de 43 de ani a manifestat un comportament recalcitrant, a refuzat relaţionarea şi nu s-a conformat indicaţiilor poliţiştilor, acesta a fost încătuşat, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a fost condus la sediul subunităţii de poliţie în vederea luării măsurilor legale. Totodată, la sediul secţiei a fost solicitat şi un echipaj medical, având în vedere faptul că bărbatul în cauză prezenta o echimoză la nivelul feţei, însă acesta a refuzat transportul la spital”, a arătat Poliţia Capitalei.

La sediul Poliției, bărbatul a fost sancționat contravențional cu o amendă de 2.000 de lei, în baza Legii nr. 61/1991, care reglementează sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Joi seară, Poliția Capitalei a anunțat că cele două persoane implicate în conflict au revenit asupra deciziei inițiale și au formulat plângeri penale. În urma sesizărilor și a probelor administrate în dosar, bărbatul de 43 de ani a fost adus la sediul Secției 27 Poliție, în baza unui mandat de aducere.

Anchetatorii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentat magistraților, care au decis plasarea sa în arest la domiciliu. Potrivit surselor judiciare citate în informațiile apărute despre incident, persoana cercetată este fostul fotbalist Gabriel Tamaș.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs conflictul.