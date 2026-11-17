Jensen Huang, fondatorul Nvidia, a declarat că este pregătit să revină în funcția de director general, la doar câteva zile după demisia provocată de dezvăluirile privind relațiile sale extraconjugale. Fostul șef al companiei americane a transmis, într-o declarație obținută de CNBC, că revenirea sa depinde de decizia consiliului de administrație, care desfășoară o anchetă internă privind comportamentul acestuia și posibilele implicații pentru securitatea companiei.

Fostul director general a transmis că regretă situația în care a pus conducerea companiei, după apariția informațiilor despre relațiile sale personale.

„Am creat probleme consiliului de administraţie, lucru pe care îl regret profund. Îmi asum pe deplin greşelile şi mă angajez să cooperez cu investigaţia independentă a consiliului”, a afirmat Huang într-o declarație scrisă obținută de CNBC.

După plecarea din funcție, Jensen Huang a primit mesaje de susținere din partea unor angajați, investitori, clienți și parteneri de afaceri ai Nvidia. Potrivit acestuia, numeroase persoane i-au cerut să revină la conducerea companiei. Huang a declarat că ar accepta o asemenea propunere dacă membrii consiliului de administrație ar considera că reinstalarea sa este benefică pentru companie și pentru acționari.

„Dacă membrii consiliului de administraţie decid că revenirea mea este în interesul acţionarilor, angajaţilor, companiei şi Americii, aş fi onorat să răspund acestor solicitări şi să revin în funcţia de director general”, a declarat Huang.

Fondatorul Nvidia consideră că experiența acumulată în conducerea companiei ar putea contribui la gestionarea dificultăților tehnologice, comerciale și geopolitice cu care se confruntă industria inteligenței artificiale. Mai multe personalități din sectorul tehnologic au susținut revenirea sa, iar o petiție lansată online a adunat peste 180.000 de semnături.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că nu s-ar opune unei eventuale reveniri a lui Huang în funcția de director general. Cu toate acestea, potrivit informațiilor publicate luni de CNBC, membrii consiliului de administrație al Nvidia nu discută în prezent posibilitatea reinstalării fostului director general.

Jensen Huang a demisionat săptămâna trecută, după 33 de ani petrecuți la conducerea Nvidia, una dintre cele mai importante companii din industria semiconductorilor și principalul furnizor mondial de cipuri avansate destinate inteligenței artificiale.

Plecarea sa a avut loc după ce a recunoscut existența unei relații extraconjugale. Presa americană a relatat despre legătura acestuia cu Alice Huang, fostă angajată a unei companii cliente Nvidia, despre care au apărut suspiciuni privind posibile contacte cu serviciile de informații chineze.

Au fost publicate și informații referitoare la presupuse relații ale lui Jensen Huang cu angajate ale companiei. În urma dezvăluirilor, Nvidia a angajat firma de avocatură Wachtell Lipton pentru desfășurarea unei investigații independente.

Ancheta urmărește să stabilească dacă fostul director general a compromis informații comerciale confidențiale sau securitatea națională a Statelor Unite. Suspiciunile privind presupusele legături ale lui Alice Huang cu serviciile de informații chineze nu au fost demonstrate public.

În declarația transmisă după demisie, Jensen Huang a admis că nu a respectat standardele de conduită ale Nvidia și că a făcut greșeli grave în viața personală Acesta a vorbit și despre legătura sa cu firma pe care a înființat-o și a dezvoltat-o de-a lungul ultimelor trei decenii.

„Nvidia a fost munca vieţii mele. Să o construiesc, alături de colegii mei, până la nivelul la care a ajuns astăzi a fost un privilegiu şi o onoare”, a afirmat acesta.

Huang a transmis că rămâne atașat de companie și de Statele Unite, țara în care a emigrat în urmă cu 53 de ani. Totodată, a mulțumit familiei pentru sprijin și a promis că își va dedica restul vieții recâștigării încrederii acesteia. Între timp, consiliul de administrație al Nvidia a anunțat vineri că a început procesul de selectare a unei firme specializate în recrutarea unui nou director general.

Compania urmează să publice marți rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea, în condițiile în care viitoarea sa conducere nu a fost încă stabilită.