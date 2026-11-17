Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a aterizat marți în capitala statului Filipine, Manila, într-un moment geopolitic extrem de tensionat. Programul președintelui american include o serie de discuții strategice cu liderii Indiei, Japoniei și Australiei, toate acestea pregătind terenul pentru summitul de joi din China, unde va sta la aceeași masă cu omologii săi chinez, Xi Jinping, și rus, Vladimir Putin, informează agenția AFP.

Sosirea președintelui SUA nu a fost lipsită de incidente. Mii de protestatari, supravegheați atent de un dispozitiv masiv al forțelor de ordine, au ieșit pe străzile din Manila. Oamenii își manifestă nemulțumirea față de vizita oficialului american și critică dur un mega-proiect susținut de Washington pentru exploatarea pământurilor rare. Această deplasare diplomatică are loc imediat după încheierea summitului celor 11 state membre ale Adunării Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

La Manila, Donald Trump va avea o întrevedere în format Quad alături de premierul indian Narendra Modi, prim-ministrul japonez Sanae Takaichi și șeful executivului australian, Anthony Albanese. Este pentru prima dată când cei patru lideri se reunesc în această formulă de la revenirea lui Trump la conducerea Statelor Unite, în anul 2025.

Dialogul Cvadrilateral al Securității reprezintă o alianță strategică concepută pentru a limita expansiunea influenței Chinei în zona Indo-Pacifică. Întâlnirea precede discuțiile pe care președintele american le va purta joi, la Shenzhen, în sud-estul Chinei, cu Xi Jinping și Vladimir Putin, în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Analistul politic american Ryan Hass, din cadrul Brookings Institution, a explicat pentru AFP miza acestei etape intermediare. Potrivit expertului, reuniunea Quad poate fi privită drept "un mijloc de a-l apăra pe Trump de cei care-l acuză că cedează unor lideri autoritarişti ca Xi şi Putin la Shenzhen".

Conform oficialilor de la Tokyo, agenda discuțiilor Quad se va concentra pe situația de securitate din Marea Chinei de Sud și Marea Japoniei, regiuni în care pretențiile teritoriale ale Beijingului generează îngrijorări majore în rândul țărilor vecine.

Vizita lui Donald Trump se suprapune cu decizia Washingtonului de a introduce noi restricții menite să blocheze accesul Chinei la microcipurile americane, care ajungeau la Beijing prin intermediul unor state terțe.

Această ofensivă legislativă vine imediat după demisia surprinzătoare a lui Jensen Huang, directorul gigantului tehnologic Nvidia. Plecarea sa a fost declanșată de o relație cu o femeie de afaceri din China, suspectată că a facilitat transferul de cipuri americane către Beijing, încălcând astfel embargoul impus de SUA.

Noile sancțiuni americane vizează direct patru state membre ASEAN — Singapore, Indonezia, Malaysia și Thailanda — suspectate că ar fi servit drept rute de tranzit pentru tehnologia americană. Reacțiile nu au întârziat să apară. Reprezentanții din Singapore, țară care va prelua președinția rotativă a ASEAN în 2027, au transmis marți că își doresc să mențină "un acces sigur" la aceste componente vitale pentru industria inteligenței artificiale. Tot marți, autoritățile din Indonezia au precizat că analizează în prezent "impactul potenţial" al restricțiilor impuse de administrația Trump.

Climatul economic rămâne unul tensionat, în condițiile în care tarifele vamale impuse de Donald Trump au afectat serios relațiile comerciale ale Statelor Unite cu partenerii tradiționali.

Prezent luni la Manila, premierul chinez Li Qiang a criticat politica Washingtonului, denunțând "un unilateralism şi un protecţionism contracurentului". În același registru, președintele Braziliei, Lula, și premierul Canadei, Mark Carney — prezenți ca invitați la lucrările ASEAN — au susținut necesitatea reducerii dependenței comerciale față de piața americană.

În Filipine, un partener istoric al Washingtonului în Asia de Sud-Est, planurile americane de a sparge monopolul Chinei asupra semiconductorilor și pământurilor rare întâmpină o rezistență puternică la nivel local.

Protestatarii strânși marți în Manila atrag atenția asupra pericolului ca numeroase familii indigene să fie evacuate forțat de pe un teren de 1.620 de hectare, situat la nord de capitală. Acolo urmează să fie dezvoltat proiectul american cunoscut sub numele de Pax Silica.

"Cerem oprirea Pax Silica şi apărarea pământului Filipinelor", a declarat pentru AFP Mariposa, o tânără de 21 de ani aflată printre manifestanți.

Programul președintelui Donald Trump în Filipine se va încheia miercuri dimineață, după o întrevedere bilaterală cu președintele filipinez Ferdinand Marcos, înainte ca liderul de la Casa Albă să decoleze spre Shenzhen pentru întâlnirea cu Xi Jinping și Vladimir Putin.