Curtea Militară de Apel București urmează să se pronunțe joi, 29 octombrie 2026, asupra unor solicitări formulate în dosarul „10 August”, privind intervenția violentă a jandarmilor la protestul din Piața Victoriei din 2018. Procesul continuă după împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale pentru faptele de abuz în serviciu de care au fost acuzați foștii conducători ai Jandarmeriei.

Magistrații trebuie să decidă asupra cererilor privind administrarea unor probe, precum și asupra solicitării de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpatul George Buzatu, prin intermediul avocatului său.

La termenul din 13 octombrie, instanța militară a stabilit mai multe date pentru soluționarea cererilor depuse de părțile implicate în proces. Astfel, pronunțările au fost programate pentru 16 și 29 octombrie, în timp ce continuarea judecății a fost stabilită pentru 5 noiembrie 2026, de la ora 09:30.

Noua etapă a procesului are loc la mai bine de opt ani de la protestul din Piața Victoriei, într-un context în care răspunderea penală pentru infracțiunea de abuz în serviciu este afectată de prescripție.

Termenul de prescripție de opt ani s-a împlinit la 10 octombrie 2026, înainte ca instanța de apel să pronunțe o hotărâre definitivă în cauză.

Potrivit legislației penale, pentru infracțiunile sancționate cu pedepse maxime cuprinse între cinci și zece ani de închisoare, termenul general de prescripție este de opt ani. Abuzul în serviciu, infracțiune pentru care au fost trimiși în judecată foștii șefi ai Jandarmeriei, este pedepsit cu închisoare de la doi la șapte ani.

Intervenirea prescripției poate împiedica aplicarea unor sancțiuni penale, însă nu elimină automat posibilitatea persoanelor vătămate de a solicita despăgubiri pentru prejudiciile suferite.

În 15 iunie 2026, Tribunalul Militar București a pronunțat prima hotărâre în dosarul privind intervenția forțelor de ordine la manifestația din 10 august 2018.

Printre persoanele achitate s-au numărat Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei, Sebastian Cucoș, fost inspector general al Jandarmeriei Române, și Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al instituției.

Cei trei fuseseră acuzați de abuz în serviciu în legătură cu modul în care au fost coordonate acțiunile forțelor de ordine în timpul protestului.

În aceeași cauză, instanța a dispus achitarea și a altor inculpați, în timp ce pentru o parte dintre acuzațiile de purtare abuzivă a constatat intervenirea prescripției răspunderii penale. Au existat și inculpați pentru care s-au stabilit pedepse cu amânarea aplicării. Hotărârea nu a fost definitivă și a fost contestată în apel.

Procesul a vizat și prejudiciile reclamate de persoanele rănite sau afectate de intervenția jandarmilor. Peste 300 de persoane s-au constituit părți civile, însă doar patru dintre acestea au obținut despăgubiri morale în urma hotărârii pronunțate în primă instanță. Sumele acordate au fost cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei.

Celelalte solicitări de despăgubiri civile au fost respinse, la fel ca cererile privind acordarea daunelor materiale.

Pe fondul întârzierilor în soluționarea procesului, reprezentanții comunității Declic au anunțat că vor continua să sprijine persoanele vătămate și că iau în calcul sesizarea Curții Europene a Drepturilor Omului după încheierea procedurilor judiciare din România.

Demersul ar urma să vizeze durata anchetei și a procesului, victimele invocând nerespectarea dreptului la soluționarea cauzei într-un termen rezonabil.

Ancheta penală a fost deschisă după intervenția în forță a jandarmilor împotriva participanților la manifestația antiguvernamentală organizată în Piața Victoriei. Potrivit datelor rezultate din anchetă și din expertizele tehnice, forțele de ordine au utilizat sute de dispozitive cu efect iritant-lacrimogen și acustic, inclusiv 489 de grenade lacrimogene, 63 de grenade cu efect acustic și 316 cartușe cu substanțe iritante.

Numeroși manifestanți au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar imaginile surprinse în timpul intervenției au devenit probe importante în dosar.

Cauza a fost clasată inițial în anul 2020, însă ancheta a fost redeschisă în urma demersurilor judiciare inițiate de persoanele vătămate. După ani de cercetări și numeroase termene de judecată, dosarul a ajuns în faza apelului, fără o hotărâre definitivă pronunțată înainte de împlinirea termenului de prescripție pentru infracțiunea de abuz în serviciu.

Curtea Militară de Apel București urmează să analizeze joi, 29 octombrie, cererile procedurale rămase în pronunțare, următorul termen pentru continuarea judecății fiind stabilit pentru 5 noiembrie 2026.