Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că ar fi „foarte grav” dacă cei doi judecători care l-au condamnat pe fostul ministru de Finanțe Daniel Chițoiu la patru ani de închisoare ar fi fost sancționați pentru că au condamnat un politician. Marinescu a precizat însă că situația este diferită dacă magistrații au folosit, la stabilirea pedepsei, criterii care nu sunt prevăzute de lege.

Ministrul a explicat că, în opinia sa, judecătorii nu pot lua în considerare comportamentul avocaților unei persoane atunci când individualizează pedeapsa acesteia: „Dacă apărătorii au o conduită necorespunzătoare, ei pot fi sancționați separat, fără ca acest lucru să influențeze pedeapsa clientului. Aici sunt niște nuanțe foarte fine, care nu trebuie răstălmăcite”.

Ministrul Justiției a afirmat că, din hotărârea Consiliului Superior al magistraturii (CSM), a înțeles că reproșul adus judecătorilor vizează folosirea comportamentului avocaților lui Daniel Chițoiu de la prima instanță în procesul de individualizare a pedepsei.

„Din punctul meu de vedere, un judecător valorizează, când pronunță o soluție, elemente ale cauzei, nu poziția personală a avocatului, pentru că nu poți să folosești împotriva unei persoane modul în care se comportă avocatul său. Dacă ai o problemă cu avocatul şi se comportă nepotrivit, îl amendezi, îl sancţionezi, dar nu individualizezi o pedeapsă decât în raport de circumstanţele persoanei pe care o judeci, şi nu a avocatului”, a afirmat Radu Marinescu, la un post TV.

Ministrul a susținut că un magistrat nu poate fi sancționat pentru o decizie profesională în lipsa unor elemente care să arate că acesta a încălcat limitele legale.

„Este absolut inacceptabil ca un magistrat să fie sancţionat pentru decizia sa profesională dacă nu există alte elemente care să îl scoată pe magistrat în afara limitelor legale”, a declarat Marinescu.

El a făcut însă distincția între sancționarea unui judecător pentru soluția pronunțată și răspunderea acestuia pentru folosirea unor criterii neprevăzute de lege.

„A fost sancţionat pentru că a condamnat un politician? Atunci e foarte grav. A fost sancţionat pentru că în aplicarea legii a utilizat criterii care nu sunt în lege? Atunci este o răspundere a magistratului, pentru că a încălcat legea. Aici sunt nişte nuanţe foarte fine, care nu trebuie răstălmăcite”, a mai afirmat ministrul Justiției.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii i-a sancționat pe Andrei Stancu și

, magistrații care l-au condamnat pe Daniel Chițoiu la patru ani de închisoare cu executare.

Andrei Stancu a primit o reducere cu 10% a salariului brut lunar, timp de un an, în timp ce Ion Fundătureanu a fost retrogradat din gradul profesional de curte de apel în cel de tribunal.

Hotărârea CSM nu este definitivă și poate fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit lui Andrei Stancu, patru dintre membrii Secției pentru judecători au considerat că nu a existat o abatere disciplinară.

CSM le reproșează celor doi magistrați că, la majorarea pedepsei, au invocat și comportamentul avocaților lui Chițoiu de la prima instanță. Printre elementele menționate se numără cererile repetate de recuzare, amenințarea cu sesizarea Inspecției Judiciare și solicitările de probe considerate abuzive.

Potrivit Consiliului, „conduita avocatului nu poate constitui un motiv pentru agravarea pedepsei clientului său”, iar judecătorii ar fi acționat cu rea-credință.

CSM a precizat că nu a analizat dacă majorarea pedepsei a fost justificată și nici dacă hotărârea penală pronunțată în cazul lui Daniel Chițoiu a fost legală.

Pe 8 ianuarie 2026, Andrei Stancu și Ion Fundătureanu au schimbat pedeapsa de trei ani de închisoare cu suspendare, pronunțată la prima instanță, în patru ani de închisoare cu executare pentru Daniel Chițoiu.

Pe 2 iunie, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca nefondat recursul în casație formulat de fostul ministru, acesta rămânând în închisoare.

În iunie, după ce a aflat că este cercetat disciplinar, Andrei Stancu a descris momentul drept „cea mai tristă zi din cariera de judecător” și s-a întrebat dacă magistrații „mai au dreptul să interpreteze legea”.

Daniel Chițoiu a fost condamnat pentru accidentul rutier produs pe 27 decembrie 2019, pe Dealul Negru, în județul Argeș. Audi-ul condus de fostul ministru a intrat pe contrasens și a lovit frontal un autoturism Dacia Logan.

Șoferul Loganului, în vârstă de 82 de ani, și o pasageră de 73 de ani au murit, iar alte două persoane au fost rănite.