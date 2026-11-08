Judecătorul Ioan Fundătureanu, de la Curtea de Apel Pitești, a reacționat după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) l-a sancționat disciplinar prin retrogradarea din gradul profesional de curte de apel în cel de tribunal. Magistratul susține că măsura are legătură cu modul în care a interpretat legea într-un dosar în care fostul ministru Daniel Chițoiu a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru accidentul rutier în care două persoane și-au pierdut viața. Judecătorul contestă raționamentul instanței disciplinare și afirmă că aceasta nu a ținut cont de o hotărâre a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ioan Fundătureanu a descris sancțiunea drept una dintre cele mai grele lovituri din cariera sa, în care a acumulat 24 de ani de activitate. Magistratul consideră că a fost sancționat pentru o interpretare a legii făcută în exercitarea atribuțiilor profesionale.

„O zi neagră pentru mine pe care nu mi-am închipuit-o nici în cele mai grele vise. O carieră în care mi-am petrecut jumătate din viață, aruncată la coș!”, a scris judecătorul.

Magistratul a explicat că dosarul care a stat la baza acțiunii disciplinare privea un accident rutier în urma căruia două persoane au murit. În opinia sa, inculpatul, fost ministru, nu și-a recunoscut vinovăția și a încercat să atribuie responsabilitatea victimelor, susținând o variantă care, potrivit judecătorului, nu era confirmată de probele din dosar.

Fundătureanu a mai susținut că apărarea inculpatului a formulat demersuri care au dus la prelungirea procesului și la înlocuirea unui judecător din complet. Dosarul s-a aflat pe rolul primei instanțe timp de cinci ani, iar magistratul spune că a considerat acest comportament procesual inadecvat și l-a luat în calcul la individualizarea pedepsei.

Judecătorul afirmă însă că acest aspect a avut o pondere neglijabilă în stabilirea sancțiunii penale. Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM a apreciat, cu cinci voturi la patru, că interpretarea dată de magistrați prevederilor legale a reprezentat o încălcare gravă a legii, care a condus la aplicarea unei pedepse nelegale.

Fundătureanu a criticat și formularea folosită în motivarea sancțiunii, potrivit căreia încălcarea legii ar fi fost „macroscopică”. El susține că instanța disciplinară nu a ținut cont de o hotărâre a Înaltei Curți de Casație și Justiție, despre care afirmă că nu a identificat nereguli în modul în care a judecat cauza.

„Mi s-a aplicat una dintre cele mai grave sancțiuni pentru o interpretare a legii făcută pornind de la o situație obiectivă din dosar, adică exact ce intră în atribuțiile noastre de serviciu. Dar ni s-a reproșat că am încălcat legea cu rea-credință”, a transmis magistratul.

Sancțiunea aplicată lui Ioan Fundătureanu nu este singura măsură disciplinară dispusă în cazul judecătorilor care au soluționat apelul în dosarul lui Daniel Chițoiu.

Judecătorul Costin Andrei Stancu a fost sancționat cu diminuarea indemnizației de încadrare cu 10% timp de un an. Vineri, acesta a anunțat că a demisionat din Colegiul de conducere al Curții de Apel Pitești și a solicitat transferul de la Secția penală la Secția I civilă.

Stancu a explicat că decizia sa vine după hotărârea CSM și a criticat mesajul pe care consideră că îl transmite sancționarea magistraților în acest dosar.

„În condițiile în care toți magistrații din cauză am interpretat în același mod o dispoziție legală, iar patru judecători din CSM au concluzionat că nu am săvârșit o abatere disciplinară, consider că nu mai pot soluționa dosare penale, întrucât mesajul venit de sus este clar: nu vă atingeți de politicieni!”, a scris Costin Andrei Stancu pe Facebook.

La rândul său, Ioan Fundătureanu a menționat că decizia disciplinară a avut efecte și asupra colaborării sale cu judecătorul Stancu, care și-a exprimat dorința de a activa la o altă secție.

Potrivit comunicatului Consiliului Superior al Magistraturii, problema disciplinară a vizat faptul că, în soluționarea apelului penal, cei doi judecători au majorat pedeapsa aplicată inculpatului și au luat în considerare comportamentul avocaților acestuia în fața primei instanțe.

Printre demersurile avute în vedere s-au numărat cererile de recuzare, sesizarea Inspecției Judiciare și solicitările de administrare a unor probe.

CSM a precizat că analiza disciplinară nu a vizat dacă majorarea pedepsei era justificată, dacă probele fuseseră apreciate corect sau dacă soluția penală era legală și temeinică. Aceste aspecte țin, potrivit Consiliului, exclusiv de activitatea jurisdicțională.

Ioan Fundătureanu a fost retrogradat din gradul profesional de curte de apel în cel de tribunal, în timp ce Costin Andrei Stancu a primit sancțiunea diminuării indemnizației cu 10% pentru un an. Ambii au fost sancționați pentru abaterea disciplinară prevăzută de articolul 271 litera s), teza I, din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Dosarul îl vizează pe fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat în luna ianuarie la patru ani de închisoare cu executare de Curtea de Apel Pitești. Pedeapsa a fost majorată față de cea stabilită de instanța de fond, care îl condamnase la trei ani de închisoare cu suspendare.

Accidentul s-a produs pe 26 decembrie 2019, pe DN 7, pe tronsonul Pitești – Râmnicu Vâlcea, în zona localității Zamfirești, județul Argeș. În accident au fost implicate două autoturisme, unul condus de Daniel Chițoiu, iar celălalt de un bărbat în vârstă de 82 de ani, din Pitești.

Potrivit declarației unui martor ocular, autoturismul condus de fostul ministru a pătruns pe contrasens și a lovit cealaltă mașină. În urma impactului, șoferul în vârstă de 82 de ani a murit, iar pasagera din dreapta față a fost grav rănită. Femeia a murit ulterior.