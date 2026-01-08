Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă

Daniel Chițoiu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, după accidentul rutier produs în urmă cu șase ani, în urma căruia două persoane și-au pierdut viața. Decizia a fost pronunțată la 8 ianuarie 2026 de Curtea de Apel Pitești.

Instanța de apel a stabilit condamnarea fostului vicepremier și ministru de Finanțe la patru ani de detenție în regim de executare, schimbând soluția anterioară din dosarul accidentului mortal. Hotărârea este definitivă și a fost luată în urma judecării apelurilor formulate în cauză.

În luna aprilie 2025, Daniel Chițoiu fusese condamnat pentru același fapt la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendare, după accidentul produs în decembrie 2019, în care au murit două persoane. Acea sentință a fost însă contestată de procurori și de părțile civile.

La mai bine de cinci ani de la producerea accidentului, instanța a admis apelurile Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești și ale părților civile, majorând pedeapsa inițială de trei ani și dispunând executarea acesteia în regim de detenție. Apelul formulat de Daniel Chițoiu a fost respins ca nefondat.

Decizia vine după finalizarea unei expertize medico-legale care a concluzionat că responsabilitatea producerii accidentului îi aparține integral fostului ministru. Ancheta a indicat că acesta ar fi pierdut controlul direcției și ar fi pătruns pe sensul opus de mers, provocând impactul soldat cu două decese.

Accidentul rutier a avut loc în data de 26 decembrie 2019, pe DN7, între Pitești și Râmnicu Vâlcea, în localitatea Zamfirești. În urma coliziunii, conducătorul autoturismului lovit a decedat la scurt timp, iar soția acestuia a murit ulterior la Spitalul Județean de Urgență Pitești, conform datelor medicale. În dosar a fost solicitată și o expertiză medico-legală pentru cea de-a treia victimă, cumnata șoferului implicat.

Pe lângă condamnarea la închisoare, Curtea de Apel Pitești a dispus interzicerea dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de cinci ani, atât ca pedeapsă complementară, cât și ca pedeapsă accesorie pe durata executării detenției.

În ceea ce privește latura civilă, instanța a stabilit acordarea de daune morale în cuantum de 400.000 de lei pentru fiecare parte civilă, diminuând sumele stabilite anterior. Cheltuielile judiciare, inclusiv onorariul parțial al apărătorului din oficiu, în valoare de 261 de lei, au rămas în sarcina statului.

Hotărârea a fost pronunțată de Curtea de Apel Pitești – Secția penală și pentru cauze cu minori și familie și marchează finalul unuia dintre cele mai mediatizate dosare rutiere în care a fost implicat un fost demnitar.