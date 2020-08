În plus, potrivit anchetatorilor, cea de-a treia victimă a avut nevoie de peste opt luni de îngrijiri medicale, iar viața i-a fost pusă în pericol.

Procurorii au arătat în rechizitoriu, pe baza probelor și a expertizei tehnice, ca în data de 26 decembrie 2019, în jurul orei 12, în timp ce se deplasa pe DN7, dinspre Vâlcea către Pitești, fostul ministru Daniel Chițoiu nu a respectat legea, a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina pe contrasens unde a lovit frontal un alt auto care circula regulamentar și în care se aflau trei persoane

Șoferul, un bărbat în vârstă de 82 de ani, și soția acestuia, în vârstă de 73 de ani, au murit în urma impactului violent. Sora șoferului, care se afla pe bancheta din spate a mașinii, a fost grav rănită.

„ (…) a suferit în urma accidentului rutier leziuni traumatice ce necesită aproximativ 250 de zile de îngrijiri medicale și au pus în primejdie viața victimei”, au scris anchetatorii în rechizitoriu, pe baza expertizei medicale.

Martorii accidentului au spus atunci că Daniel Chițoiu vorbea la telefon când a intrat pe contrasens, însă fostul ministru a negat acuzația. De altfel, surse spun că a contestat și expertiza tehnică din care rezultă că a fost vinovat.

„Nu,nu”, a declarat Daniel Chițiu la acel moment, întrebat de jurnaliști dacă vorbea la telefon în timp ce conducea. Iar la următoarea întrebare referitoare la intrarea pe contrasens, fostul ministru nu a mai dorit să răspundă: „nu declar nimic”.

Procurorii au detaliat în rechizitoriu și situația denunțului depus la începutul anului împotriva medicilor de la Spitalul Floreasca pentru favorizarea făptuitorului. Autorul denunțului a spus că…

„ (…) medici din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București, după producerea accidentului rutier, au dispus internarea inculpatului Daniel Chițoiu în secția de terapie intensivă a spitalului, deși acesta nu a suferit leziuni traumatice care să justifice internarea”, au notat anchetatorii, potrivit rechizitoriului.

În februarie acest an s-a extins urmărirea penală și față de această faptă, însă ipoteza nu s-a confirmat, iar procurorii au dispus clasarea cauzei odată cu trimiterea în judecată a lui Daniel Chițoiu pentru ucidere și vătămare corporală din culpă.

Fostul ministru al Economiei și Finanțelor în Guvernul condus de Victor Ponta a fost trimis in judecată pe 25 august 2020, in dosarul accidentului in care a fost implicat in 26 decembrie 2019, soldat cu doi morți și un rănit.

Dosarul s-a înregistrat recent pe rolul Judecătoriei Pitești și urmează să se stabilească primul termen. Șapte rude ale victimelor și trei unități medicale s-au constituit părți civile în acest proces: Spitalul Clinic de Urgenta București, Spitalul Județean de Urgenta Argeș și Serviciul Județean de Ambulanta Argeș, scrie Realitatea Plus.