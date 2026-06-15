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Justin Trudeau a lipsit de la debutul Canadei la Cupa Mondială. A ales să urmărească meciul SUA-Paraguay

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Justin Trudeau a lipsit de la debutul Canadei la Cupa Mondială. A ales să urmărească meciul SUA-ParaguayKaty Perry și Justin Trudeau / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Fostul premier canadian Justin Trudeau a stârnit reacții critice după ce a ales să asiste la meciul dintre Statele Unite și Paraguay, disputat la Los Angeles, în loc să fie prezent la partida de debut a Canadei la Cupa Mondială 2026, găzduită chiar pe teren propriu, la Toronto, potrivit New York Post.

Prezența sa în California a fost legată de ceremonia de deschidere a turneului, unde partenera sa, cântăreața Katy Perry, a susținut un spectacol pe stadionul SoFi.

Trudeau a explicat public decizia printr-un mesaj publicat pe rețeaua X, afirmând că a vrut să o susțină pe artistă la unul dintre cele mai importante evenimente ale anului.

Mesajul transmis de fostul premier

După apariția criticilor în mediul online, Trudeau a reacționat printr-o postare în care a încercat să explice alegerea făcută.

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„Uneori, responsabilitățile unui iubit care oferă sprijin sunt pe primul loc. Dar știți pentru cine țin pumnii să câștige trofeul”, a scris acesta pe platforma X.

Mesajul nu a reușit însă să oprească dezbaterea din Canada, unde o parte a opiniei publice a considerat că fostul lider ar fi trebuit să fie prezent la primul meci al reprezentativei canadiene disputat pe teren propriu în cadrul unei Cupe Mondiale.

SUA a oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri

Din punct de vedere sportiv, Trudeau a asistat la una dintre cele mai spectaculoase partide din primele zile ale competiției.

Naționala Statelor Unite a învins Paraguay cu 4-1, după o prestație dominantă. Atacantul Folarin Balogun a marcat de două ori, în timp ce Gio Reyna a înscris spre finalul întâlnirii. Un autogol al paraguayanului Damián Bobadilla a contribuit, de asemenea, la succesul americanilor.

Victoria a reprezentat un început excelent pentru selecționata pregătită de Mauricio Pochettino, una dintre echipele urmărite cu atenție la actuala ediție a Cupei Mondiale.

Canada a remizat în fața Bosniei și Herțegovinei

În același timp, Canada a debutat cu o remiză, 1-1, împotriva Bosniei și Herțegovinei.

Gazdele au controlat mare parte din joc, însă au fost nevoite să revină pe tabelă. Golul egalizator a fost marcat de Cyle Larin, intrat de pe banca de rezerve.

Rezultatul lasă deschisă lupta pentru calificarea în faza următoare, iar canadienii mai au de disputat partidele din grupă împotriva Qatarului și Elveției, programate la Vancouver.

Relația cu Katy Perry atrage atenția publicului

Justin Trudeau a condus Canada între 2015 și 2025, înainte de a demisiona din funcția de prim-ministru.

Relația sa cu artista americană Katy Perry a devenit publică anul trecut și continuă să genereze interes mediatic, mai ales în contextul aparițiilor comune la evenimente internaționale de mare amploare.

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