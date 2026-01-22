Justin Trudeau s-a afișat cu Katy Perry la Forumul de la Davos

Katy Perry și Justin Trudeau au atras atenția laForumul Economic Mondial de la Davos, unde fostul prim-ministru al Canadei a vorbit despre importanța „soft power”-ului într-un context global marcat de transformări rapide. Vedeta pop stat în primul rând al sălii, în timp ce Trudeau a făcut o scurtă referire la întâlnirea lor de la Montreal, informează Fox News.

Katy Perry și partenerul ei, Justin Trudeau, au ales scena de la Davos pentru a-și face debutul oficial ca un cuplu în fața publicului internațional. Mai exact, artista pop în vârstă de 41 de ani a fost prezentă alături de fostul prim-ministru al Canadei, în vârstă de 54 de ani, la Davos, în Elveția.

Trudeau a susținut un discurs la „Global Soft Power Summit”, eveniment organizat de Brand Finance și desfășurat concomitent cu Forumul Economic Mondial, iar prezența cântăreței nu a trecut neobservată.

Pentru apariția sa, Katy Perry a ales o ținută sobră, compusă dintr-un cardigan bej cu mâneci bufante și o fustă creion în tonuri asortate. Look-ul a fost completat de cercei aurii și un coc elegant.

De cealaltă parte, Justin Trudeau a optat pentru un costum bleumarin, combinat cu o cămașă albastru deschis și o cravată cu model discret în nuanțe de albastru și alb.

Perioada de aproape opt decenii marcată de stabilitate și creștere economică, care a urmat sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial, a ajuns la final, a avertizat fostul premier al Canadei. Potrivit acestuia, lumea a intrat într-o etapă de tranziție profundă, în care vechile repere se dizolvă, iar un nou echilibru global începe să prindă contur.

„Cei 80 de ani de stabilitate și prosperitate pe care lumea i-a cunoscut de la sfârșitul ororilor celui de-Al Doilea Război Mondial s-au încheiat. Acea eră s-a terminat. Ne aflăm acum într-o perioadă de tranziție, în care creăm noua lume în care vom trăi.”

Justin Trudeau a subliniat că acest moment de schimbare este însoțit de o tentație tot mai mare a liderilor politici de a apela la forță și presiune, așa-numitul „hard power”. „Acea eră s-a încheiat. Acum ne aflăm într-o perioadă de tranziție în care creăm noua lume în care trăim”, a subliniat fostul premier

Pentru a-și susține punctul de vedere, Trudeau a evocat o experiență personală petrecută într-un bar din Montréal. Acolo, o tânără americancă a cerut un cocktail Jack and Coke, însă a fost informată politicos de chelner că băuturile alcoolice de origine americană nu mai erau disponibile, nu doar în acel local, ci, după cum i s-a spus, nicăieri în oraș și, probabil, în întreaga țară. Episodul a fost prezentat ca o ilustrare simbolică a schimbărilor profunde care afectează relațiile dintre state într-o lume aflată în redefinire.

Deși Justin Trudeau nu a oferit detalii despre identitatea „fetei americane”, aparițiile publice alături de Katy Perry au atras rapid atenția. Cei doi au fost văzuți împreună pentru prima dată în iulie anul trecut, la Montreal, unde au petrecut o seară discretă la restaurantul de lux Le Violon, urmată de cocktailuri la barul de pe acoperiș, Taverne Atlantic.

Relația a devenit vizibilă publicului larg în octombrie 2025, când Trudeau și Perry au fost fotografiați ținându-se de mână la ieșirea din celebrul cabaret Crazy Horse din Paris, după o petrecere organizată cu ocazia zilei de naștere a artistei.

Confirmarea oficială a venit două luni mai târziu, în decembrie, când Katy Perry a publicat pe Instagram un colaj de imagini dintr-o călătorie în Japonia, în care apărea și liderul canadian. Printre cadrele distribuite se numărau fotografii tandre, cu cei doi zâmbind obraz lângă obraz, dar și un videoclip alb-negru în care mâncau sushi.

Noua poveste de dragoste începe după despărțiri importante pentru amândoi. Katy Perry și fostul ei logodnic, actorul Orlando Bloom, au confirmat separarea în luna iulie, după aproape zece ani de relație și cu o fiică împreună, Daisy, în vârstă de cinci ani. La rândul său, Justin Trudeau a anunțat în 2023 despărțirea de Sophie Grégoire, după 18 ani de căsnicie.